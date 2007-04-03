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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2629263026312632>
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:57

Зек от 100 баксов и эос от 3 баксов отскочат. Зек был по 60-70, когда дед ниже 10к торговался. Эос так вообще на дне.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:01

Боюсь, что если бтц ливанут ниже 30, а судя по всему к этому все и идет, то мои альты как минимум уполовиняться от текущих цен. Страшно ппц.
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:02

Я тоже фиксанулся по 32000, когда начался откат...
Полагаю, все же, будет удачная атака на 30т. Но в этот раз быстро отстрелит. Поэтому ловлю на 30500, 29500 и 28500 и двойная ставка 27500 (на всякий случай).
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:03

  phantom_systems написав:Зек от 100 баксов и эос от 3 баксов отскочат. Зек был по 60-70, когда дед ниже 10к торговался. Эос так вообще на дне.

Да, по текущим ценам будет еще 1000 возможностей слиться, даже если упадет все дальше. Не стоит закрываться сейчас в убыток. Я вон трон даю в долг на битфинексе и спокоен как удав, процентики капают, а цена его вернется еще на 0.07 и даже на 0.08 когда всех слабаков выдавят.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:05

  iriverix написав:Боюсь, что если бтц ливанут ниже 30, а судя по всему к этому все и идет, то мои альты как минимум уполовиняться от текущих цен. Страшно ппц.

Сделаете глупость, если сейчас сольетесь. Альты и так за месяц упали в 3-10 раз. Просто выдавливают остатки из слабонервных. Не все так плохо, даже если прольют ниже 30к, запомните АЛЬТЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПАМПЯТ ПО ОЧЕРЕДИ.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:08

  phantom_systems написав:С чего вы взяли, что начался медвежий рынок? Если бы не негатив из Китая, дед уже был бы выше 40к, отыграв половину падения. Но Китай скоро утратит актуальность для крипты. Пусть играются с цифровым юанем в своей песочнице.


Не моё мнение, но полностью его разделяю - мы в медвежьем рынке после пробоя 45К. Можно - соглашаться, а можно - не соглашаться. На альты имеет смысл смотреть при доминации около 70%.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:10

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Маніпулька треться біля 30, хоче наіпать... :mrgreen: :mrgreen: Повинні нирнути під 30. Шортим.

31700 лонг с плечем 10х
побреем козачка, поймался


Вероятность того, что это правильное решение, высокая. Самая темная ночь, как известно, перед рассветом. Всепропальщики тоже наиболее активны в преддверии разворота
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:16

  iriverix написав:Боюсь, что если бтц ливанут ниже 30, а судя по всему к этому все и идет, то мои альты как минимум уполовиняться от текущих цен. Страшно ппц.

С такими нервами торговать альтами второго сорта противопоказано
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:17

  zРадио написав:
  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Маніпулька треться біля 30, хоче наіпать... :mrgreen: :mrgreen: Повинні нирнути під 30. Шортим.

31700 лонг с плечем 10х
побреем козачка, поймался


Вероятность того, что это правильное решение, высокая. Самая темная ночь, как известно, перед рассветом. Всепропальщики тоже наиболее активны в преддверии разворота

Согласен, что-то тут не вяжется, 31637 снова лонгую с плечем, стоп короткий 31450.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:21

Спасибо за советы и поддержку. Что-то я совсем поплыл. Поеду поем и развеюсь трохи. Ато так и до дурки можно досидеться.
iriverix
 
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