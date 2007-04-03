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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 12:57
Зек от 100 баксов и эос от 3 баксов отскочат. Зек был по 60-70, когда дед ниже 10к торговался. Эос так вообще на дне.
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:01
Боюсь, что если бтц ливанут ниже 30, а судя по всему к этому все и идет, то мои альты как минимум уполовиняться от текущих цен. Страшно ппц.
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:02
Я тоже фиксанулся по 32000, когда начался откат...
Полагаю, все же, будет удачная атака на 30т. Но в этот раз быстро отстрелит. Поэтому ловлю на 30500, 29500 и 28500 и двойная ставка 27500 (на всякий случай).
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:03
Да, по текущим ценам будет еще 1000 возможностей слиться, даже если упадет все дальше. Не стоит закрываться сейчас в убыток. Я вон трон даю в долг на битфинексе и спокоен как удав, процентики капают, а цена его вернется еще на 0.07 и даже на 0.08 когда всех слабаков выдавят.
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:05
Сделаете глупость, если сейчас сольетесь. Альты и так за месяц упали в 3-10 раз. Просто выдавливают остатки из слабонервных. Не все так плохо, даже если прольют ниже 30к, запомните АЛЬТЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПАМПЯТ ПО ОЧЕРЕДИ.
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:08
Не моё мнение, но полностью его разделяю - мы в медвежьем рынке после пробоя 45К. Можно - соглашаться, а можно - не соглашаться. На альты имеет смысл смотреть при доминации около 70%.
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:10
Вероятность того, что это правильное решение, высокая. Самая темная ночь, как известно, перед рассветом. Всепропальщики тоже наиболее активны в преддверии разворота
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:16
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:17
Согласен, что-то тут не вяжется, 31637 снова лонгую с плечем, стоп короткий 31450.
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:21
Спасибо за советы и поддержку. Что-то я совсем поплыл. Поеду поем и развеюсь трохи. Ато так и до дурки можно досидеться.
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