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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:28
Я че, зря про психолога писал?
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airmax78
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Додано: Вів 22 чер, 2021 13:31
Zebra написав:
Согласен, что-то тут не вяжется, 31637 снова лонгую с плечем, стоп короткий 31450.
фикс.убыточка, пока что прекращаю
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Zebra
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Додано: Вів 22 чер, 2021 13:34
Zebra написав:
Ай, вылет по стопу, не удалось побрить козака.
Зьобра, я потихеньку торгую туди-сюди. В обидві сторони. 1-2% від депо. Мені на день 20 баксів на морозиво вистачає. Одночасно коригую ціну на шорт і лонг.
В мене навіть немає точки ліквідації.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 22 чер, 2021 13:37
iriverix написав:
Боюсь, что если бтц ливанут ниже 30, а судя по всему к этому все и идет, то мои альты как минимум уполовиняться от текущих цен. Страшно ппц.
Те, що в старпьора паде нижче 30, це вже факт. Тому можна шортити сміло. І ставити лєсєнку нижче 30 на закуп. Дотримуючись ризик-менеджменту, звісно.
Я не гнушаюся скальпити навіть по 10 центів.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 22 чер, 2021 13:51
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Ай, вылет по стопу, не удалось побрить козака.
Зьобра, я потихеньку торгую туди-сюди. В обидві сторони. 1-2% від депо. Мені на день 20 баксів на морозиво вистачає. Одночасно коригую ціну на шорт і лонг.
В мене навіть немає точки ліквідації.
90 лайту в лонг і на сдачу бітка.
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Zebra
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:07
Идем на 26к
Инфа сотка
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Xenon
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:19
Xenon написав:
Идем на 26к
Инфа сотка
Нет, я в лонгах, пока что вернемся на 34к по битку и 150 по лайту, инфа двухсотка
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Zebra
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:22
Зараз трошки відштовхнемося на 31. Скоригував лонг на 30653. Закрию на 31. А потім ціну шорта підкоригую, якщо вдасться. Шорт з 33.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:26
Пробили 30. ЕЕЕЕЕЕ!!!!
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Козак-характерник
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