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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2629263026312632
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я че, зря про психолога писал?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:31

  Zebra написав:Согласен, что-то тут не вяжется, 31637 снова лонгую с плечем, стоп короткий 31450.

фикс.убыточка, пока что прекращаю
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:34

  Zebra написав:Ай, вылет по стопу, не удалось побрить козака.

Зьобра, я потихеньку торгую туди-сюди. В обидві сторони. 1-2% від депо. Мені на день 20 баксів на морозиво вистачає. Одночасно коригую ціну на шорт і лонг. :)

В мене навіть немає точки ліквідації. :wink:
Козак-характерник
2
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:37

  iriverix написав:Боюсь, что если бтц ливанут ниже 30, а судя по всему к этому все и идет, то мои альты как минимум уполовиняться от текущих цен. Страшно ппц.

Те, що в старпьора паде нижче 30, це вже факт. Тому можна шортити сміло. І ставити лєсєнку нижче 30 на закуп. Дотримуючись ризик-менеджменту, звісно. 8)

Я не гнушаюся скальпити навіть по 10 центів. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:51

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Ай, вылет по стопу, не удалось побрить козака.

Зьобра, я потихеньку торгую туди-сюди. В обидві сторони. 1-2% від депо. Мені на день 20 баксів на морозиво вистачає. Одночасно коригую ціну на шорт і лонг. :)

В мене навіть немає точки ліквідації. :wink:

90 лайту в лонг і на сдачу бітка.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:07

Идем на 26к
Инфа сотка
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:19

  Xenon написав:Идем на 26к
Инфа сотка

Нет, я в лонгах, пока что вернемся на 34к по битку и 150 по лайту, инфа двухсотка
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:22

Зараз трошки відштовхнемося на 31. Скоригував лонг на 30653. Закрию на 31. А потім ціну шорта підкоригую, якщо вдасться. Шорт з 33.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:26

Пробили 30. ЕЕЕЕЕЕ!!!!
Козак-характерник
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