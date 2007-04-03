|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:40
Ну что, как говорил очень известный человек..."Поехали!"
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 1895
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:43
airmax78 написав:
Я разорен, комрады. Я потерял все что заработал на крипторынке за 3 йопаных года. Все. Я оставлю тут номер карты Привата, хорошо? Кто сколько может.
Вы могли бы стать эссеистом. Может попробуете себя в писательстве
-
clash
-
-
- Повідомлень: 568
- З нами з: 30.01.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:45
Та норм всё будет, 30 уровень моШный...отрастёт быстро
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 1895
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:45
Повинні все ж відштовхнутися зараз на 31
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29353
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2063 раз.
- Подякували: 2170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:48
clash написав: airmax78 написав:
Я разорен, комрады. Я потерял все что заработал на крипторынке за 3 йопаных года. Все. Я оставлю тут номер карты Привата, хорошо? Кто сколько может.
Вы могли бы стать эссеистом. Может попробуете себя в писательстве
После таких потерь, боюсь, мне ничего другого и не остается.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38957
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 928 раз.
- Подякували: 4718 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:52
Xenon написав:
Но новых хаев будем ждать 3-5 лет
Максимум - 3 года. Но скорее всего, уже в этом году будет обновление хаев. Или начале следующего. В зависимости от того, как быстро вернется хешрейт, потерянный в Китае
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10262
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2229 раз.
- Подякували: 4829 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:53
airmax78
У вас отменное чувство юмора! Спасибо за настроение... ))
-
sleazy
-
-
- Повідомлень: 489
- З нами з: 24.05.11
- Подякував: 1612 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:56
Тримайте завжди 1% депо в шорті і лонзі. Торгуйте в діапазоні, це як хедж і потихеньку коригуйте ціну шорт-лонг так, щоб завжди бути в плюсі, без загрози ліквідації. Не треба жаднічати, беріть 1% на морозиво і кайфуйте!
Скоригував лонг 29713. Шорт з 33.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Вів 22 чер, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29353
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2063 раз.
- Подякували: 2170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:57
Если кто сейчас думает, что покупать - покупайте лайткоин.
Он должен до 150 откорректироваться как минимум.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10114
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1390 раз.
- Подякували: 1892 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:59
Оу єєєєє!! Кайфовий день!!!!!
Продаю лонги частинами...
Можливо ще підкоригую ціну лонга...Маніпулька, давай, не сци!!! Тягни старпьора донизу....
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29353
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2063 раз.
- Подякували: 2170 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|78713
|199769029
|
Вів 22 чер, 2021 15:50
fin
|
|7540
|1822738
|
Вів 22 чер, 2021 13:23
ЛОБ
|
|38
|54281
|
|