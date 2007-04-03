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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 263226332634263526362637>
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что, как говорил очень известный человек..."Поехали!"
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:43

  airmax78 написав:Я разорен, комрады. Я потерял все что заработал на крипторынке за 3 йопаных года. Все. Я оставлю тут номер карты Привата, хорошо? Кто сколько может.

Вы могли бы стать эссеистом. Может попробуете себя в писательстве :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Та норм всё будет, 30 уровень моШный...отрастёт быстро
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:45

Повинні все ж відштовхнутися зараз на 31
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:48

  clash написав:
  airmax78 написав:Я разорен, комрады. Я потерял все что заработал на крипторынке за 3 йопаных года. Все. Я оставлю тут номер карты Привата, хорошо? Кто сколько может.

Вы могли бы стать эссеистом. Может попробуете себя в писательстве :lol:

После таких потерь, боюсь, мне ничего другого и не остается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:52

  Xenon написав:Но новых хаев будем ждать 3-5 лет


Максимум - 3 года. Но скорее всего, уже в этом году будет обновление хаев. Или начале следующего. В зависимости от того, как быстро вернется хешрейт, потерянный в Китае
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:53

airmax78
У вас отменное чувство юмора! Спасибо за настроение... ))
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:56

Тримайте завжди 1% депо в шорті і лонзі. Торгуйте в діапазоні, це як хедж і потихеньку коригуйте ціну шорт-лонг так, щоб завжди бути в плюсі, без загрози ліквідації. Не треба жаднічати, беріть 1% на морозиво і кайфуйте! :D

Скоригував лонг 29713. Шорт з 33.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 22 чер, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:57

Если кто сейчас думает, что покупать - покупайте лайткоин.
Он должен до 150 откорректироваться как минимум.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:59

Оу єєєєє!! Кайфовий день!!!!! :D Продаю лонги частинами... :D Можливо ще підкоригую ціну лонга...Маніпулька, давай, не сци!!! Тягни старпьора донизу.... :D
Козак-характерник
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