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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26332634263526362637>
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:05

Кажись намацали дно)
2001
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:05

Ну все. Съездил похавать. Отвлекся.

Судя по всему это не дно, объемы не вышли, сейчас потопчемся и будем добивать...
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:10

  2001 написав:Кажись намацали дно)

Как говорил ранее Зебра, когда то 6к долгое время казалось дном. А затем упали до 3,3к за 1 btc. Поэтому 30 делим на 2, вот там где то имхо и дно
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:11

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iriverix
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:12

  Patr1ot написав:
  2001 написав:Кажись намацали дно)

Как говорил ранее Зебра, когда то 6к долгое время казалось дном. А затем упали до 3,3к за 1 btc. Поэтому 30 делим на 2, вот там где то имхо и дно

Я имею ввиду локальное дно
2001
 
Повідомлень: 1355
З нами з: 28.10.08
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:13

  zРадио написав:
  Xenon написав:Но новых хаев будем ждать 3-5 лет


Максимум - 3 года. Но скорее всего, уже в этом году будет обновление хаев. Или начале следующего. В зависимости от того, как быстро вернется хешрейт, потерянный в Китае

Скоро под Южноукраинском достроят самую большую криптоферму в мире.
И вот тогда привет на новые хаи
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:13

А если трезво смотреть на вещи, то от 25к и ниже уже можно откупать биткоин. Дно нащупать тяжело, если вообще реально. А частично пополнять портфель на будущее можно. То что биткоин будет стоить 100к в ближайшие 6 лет это 99%. Лучший вариант покупать лесенкой - 25, 20, 18, 15.. и т.д. Но эта тема подходит только для долгосрочных инвестиций, для слабых рук не катит 8)
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:17

  Xenon написав:Скоро под Южноукраинском достроят самую большую криптоферму в мире.
И вот тогда привет на новые хаи

Чем больше криптоферм - тем больше крипты(товара).А чем больше товара ,тем он дешевле.Вроде так по идее.
:roll:
2001
 
Повідомлень: 1355
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Подякував: 74 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:17

  2001 написав:
  Xenon написав:Скоро под Южноукраинском достроят самую большую криптоферму в мире.
И вот тогда привет на новые хаи

Чем больше криптоферм - тем больше крипты(товара).А чем больше товара ,тем он дешевле.Вроде так по идее.
:roll:


Эмиссия биткоина 21 млн. И с каждым годом все тяжелее его добывать. А желающих купить все больше
Patr1ot
 
Повідомлень: 183
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:24

  Patr1ot написав:
  2001 написав:
  Xenon написав:Скоро под Южноукраинском достроят самую большую криптоферму в мире.
И вот тогда привет на новые хаи

Чем больше криптоферм - тем больше крипты(товара).А чем больше товара ,тем он дешевле.Вроде так по идее.
:roll:


Эмиссия биткоина 21 млн. И с каждым годом все тяжелее его добывать. А желающих купить все больше

Сейчас торговля смещается в деривативы, а это ставки, без покупки самого биткоина. Деньги ходят мимо кассы.
Zebra
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