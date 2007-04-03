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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:05
Кажись намацали дно)
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2001
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:05
Ну все. Съездил похавать. Отвлекся.
Судя по всему это не дно, объемы не вышли, сейчас потопчемся и будем добивать...
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iriverix
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:10
2001 написав:
Кажись намацали дно)
Как говорил ранее Зебра, когда то 6к долгое время казалось дном. А затем упали до 3,3к за 1 btc. Поэтому 30 делим на 2, вот там где то имхо и дно
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Patr1ot
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:11
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iriverix
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:12
Patr1ot написав: 2001 написав:
Кажись намацали дно)
Как говорил ранее Зебра, когда то 6к долгое время казалось дном. А затем упали до 3,3к за 1 btc. Поэтому 30 делим на 2, вот там где то имхо и дно
Я имею ввиду локальное дно
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2001
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:13
zРадио написав: Xenon написав:
Но новых хаев будем ждать 3-5 лет
Максимум - 3 года. Но скорее всего, уже в этом году будет обновление хаев. Или начале следующего. В зависимости от того, как быстро вернется хешрейт, потерянный в Китае
Скоро под Южноукраинском достроят самую большую криптоферму в мире.
И вот тогда привет на новые хаи
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Xenon
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:13
А если трезво смотреть на вещи, то от 25к и ниже уже можно откупать биткоин. Дно нащупать тяжело, если вообще реально. А частично пополнять портфель на будущее можно. То что биткоин будет стоить 100к в ближайшие 6 лет это 99%. Лучший вариант покупать лесенкой - 25, 20, 18, 15.. и т.д. Но эта тема подходит только для долгосрочных инвестиций, для слабых рук не катит
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Patr1ot
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:17
Xenon написав:
Скоро под Южноукраинском достроят самую большую криптоферму в мире.
И вот тогда привет на новые хаи
Чем больше криптоферм - тем больше крипты(товара).А чем больше товара ,тем он дешевле.Вроде так по идее.
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2001
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:17
2001 написав: Xenon написав:
Скоро под Южноукраинском достроят самую большую криптоферму в мире.
И вот тогда привет на новые хаи
Чем больше криптоферм - тем больше крипты(товара).А чем больше товара ,тем он дешевле.Вроде так по идее.
Эмиссия биткоина 21 млн. И с каждым годом все тяжелее его добывать. А желающих купить все больше
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Patr1ot
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:24
Patr1ot написав: 2001 написав: Xenon написав:
Скоро под Южноукраинском достроят самую большую криптоферму в мире.
И вот тогда привет на новые хаи
Чем больше криптоферм - тем больше крипты(товара).А чем больше товара ,тем он дешевле.Вроде так по идее.
Эмиссия биткоина 21 млн. И с каждым годом все тяжелее его добывать. А желающих купить все больше
Сейчас торговля смещается в деривативы, а это ставки, без покупки самого биткоина. Деньги ходят мимо кассы.
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Zebra
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