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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:27
2хххх по битку после 6хххх - это нокаут. Какие еще перехаи в этом году?
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Zebra
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:28
Xenon написав: zРадио написав: Xenon написав:
Но новых хаев будем ждать 3-5 лет
Максимум - 3 года. Но скорее всего, уже в этом году будет обновление хаев. Или начале следующего. В зависимости от того, как быстро вернется хешрейт, потерянный в Китае
Скоро под Южноукраинском достроят самую большую криптоферму в мире.
И вот тогда привет на новые хаи
Если бы Маск не влез, то да. А так вряд ли - атомная не подпадает под определение экологичной энергетики, так что сомневаюсь, что мы сможем принять большое количество майнеров. Гонимые из Китая будут осваивать уже ВИЭ
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:29
Zebra написав:
2хххх по битку после 6хххх - это нокаут. Какие еще перехаи в этом году?
Ждем XRP. Он вроде бы там как суд выигрывал. Но на падающем рынке врядли перебьет хаи
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Patr1ot
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:30
Zebra написав:
2хххх по битку после 6хххх - это нокаут. Какие еще перехаи в этом году?
В 2016-2017 гг был один длинный мощный импульс. А за халвинг до этого (2012-2013 гг) - два короче и меньше, но подряд
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zРадио
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:34
zРадио написав: Zebra написав:
2хххх по битку после 6хххх - это нокаут. Какие еще перехаи в этом году?
В 2016-2017 гг был один длинный мощный импульс. А за халвинг до этого (2012-2013 гг) - два короче и меньше, но подряд
2 трлн капитализации до конца года - это фантастика. Тут толпа хочет свои деньги забрать, а тогда у толпы было FOMO, думали по 1000 откупиться, а цена до 10к долетела.
По битку рисуются голова плечи, а это значит, что возможен вариант пролива до 18к, что вполне норм, это рост +80-100% от года к году, если учитывать, что год назад в этот день биток стоил около 9к.
Востаннє редагувалось Zebra
в Вів 22 чер, 2021 15:35, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:35
Цікаво спостерігати, як маніпулька пустив червону соплю і регоче, як хомки мєчуться лонг-шорт...
А потім стриже там, де більше грошей поставили.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:37
In Long Squeeze We Trust ))
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:38
2001 написав: Patr1ot написав: 2001 написав:
Кажись намацали дно)
Как говорил ранее Зебра, когда то 6к долгое время казалось дном. А затем упали до 3,3к за 1 btc. Поэтому 30 делим на 2, вот там где то имхо и дно
Я имею ввиду локальное дно
Теж так думаю. Локальне дно, можливо намалюють ріст трохи, щоб хомок заманити на лонги, а потім оновлювати лої.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:49
Ну что, я вижу потенциал паления в 50% в ближайшие дни. Все переходим в шорт
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:50
как не крутите а Биток останется только у избранных))
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