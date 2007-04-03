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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2634263526362637>
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

2хххх по битку после 6хххх - это нокаут. Какие еще перехаи в этом году?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:28

  Xenon написав:
  zРадио написав:
  Xenon написав:Но новых хаев будем ждать 3-5 лет


Максимум - 3 года. Но скорее всего, уже в этом году будет обновление хаев. Или начале следующего. В зависимости от того, как быстро вернется хешрейт, потерянный в Китае

Скоро под Южноукраинском достроят самую большую криптоферму в мире.
И вот тогда привет на новые хаи


Если бы Маск не влез, то да. А так вряд ли - атомная не подпадает под определение экологичной энергетики, так что сомневаюсь, что мы сможем принять большое количество майнеров. Гонимые из Китая будут осваивать уже ВИЭ
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:29

  Zebra написав:2хххх по битку после 6хххх - это нокаут. Какие еще перехаи в этом году?

Ждем XRP. Он вроде бы там как суд выигрывал. Но на падающем рынке врядли перебьет хаи
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:30

  Zebra написав:2хххх по битку после 6хххх - это нокаут. Какие еще перехаи в этом году?


В 2016-2017 гг был один длинный мощный импульс. А за халвинг до этого (2012-2013 гг) - два короче и меньше, но подряд
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:34

  zРадио написав:
  Zebra написав:2хххх по битку после 6хххх - это нокаут. Какие еще перехаи в этом году?


В 2016-2017 гг был один длинный мощный импульс. А за халвинг до этого (2012-2013 гг) - два короче и меньше, но подряд

2 трлн капитализации до конца года - это фантастика. Тут толпа хочет свои деньги забрать, а тогда у толпы было FOMO, думали по 1000 откупиться, а цена до 10к долетела.

По битку рисуются голова плечи, а это значит, что возможен вариант пролива до 18к, что вполне норм, это рост +80-100% от года к году, если учитывать, что год назад в этот день биток стоил около 9к.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 22 чер, 2021 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:35

Цікаво спостерігати, як маніпулька пустив червону соплю і регоче, як хомки мєчуться лонг-шорт... :) А потім стриже там, де більше грошей поставили.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:37

In Long Squeeze We Trust ))
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:38

  2001 написав:
  Patr1ot написав:
  2001 написав:Кажись намацали дно)

Как говорил ранее Зебра, когда то 6к долгое время казалось дном. А затем упали до 3,3к за 1 btc. Поэтому 30 делим на 2, вот там где то имхо и дно

Я имею ввиду локальное дно

Теж так думаю. Локальне дно, можливо намалюють ріст трохи, щоб хомок заманити на лонги, а потім оновлювати лої.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:49

Ну что, я вижу потенциал паления в 50% в ближайшие дни. Все переходим в шорт
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

как не крутите а Биток останется только у избранных))
Kriptogedon
 
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