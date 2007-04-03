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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:52
Олежан написав:
Ну что, я вижу потенциал паления в 50% в ближайшие дни. Все переходим в шорт
Будьте ві прокляті шартісти! Нехай ваші шорти перетворять на стрінгі!
зі. плюсуйте, хто згоден
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Додано: Вів 22 чер, 2021 16:01
Хлопці, це кайф!!!!
Вже 374 бакси наколядував.
Скорегував ціну лонга на 29217. Продаю знов частинами. Це бомбезна штука - кріпта!!!
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Козак-характерник
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Додано: Вів 22 чер, 2021 16:26
Козак-характерник написав:
Вже 374 бакси наколядував
Это airmax78 деньги, отдайте ему...поделитесь лангустом
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Чукча2
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Додано: Вів 22 чер, 2021 16:34
Чукча2 написав: Козак-характерник написав:
Вже 374 бакси наколядував
Это airmax78 деньги, отдайте ему...поделитесь лангустом
Все до последнего цента. Это тупо грабеж. Забрал из моего кармана, положил в свой и еще этим гордится.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 16:36
airmax78 написав:
Забрал из моего кармана, положил в свой и еще этим гордится.
Такая она, жизнь...жестокая
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Козак-характерник
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Додано: Вів 22 чер, 2021 17:00
Надеюсь на V-образный разворот и протестируем сопротивление битка в районе 34к, где я его и скину вместе с лайткоином.
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