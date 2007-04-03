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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2634263526362637
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:52

  Олежан написав:Ну что, я вижу потенциал паления в 50% в ближайшие дни. Все переходим в шорт

Будьте ві прокляті шартісти! Нехай ваші шорти перетворять на стрінгі! :mrgreen:

зі. плюсуйте, хто згоден :!:
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:01

Хлопці, це кайф!!!! :D Вже 374 бакси наколядував. :D Скорегував ціну лонга на 29217. Продаю знов частинами. Це бомбезна штука - кріпта!!!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Вже 374 бакси наколядував


Это airmax78 деньги, отдайте ему...поделитесь лангустом
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:34

  Чукча2 написав:
  Козак-характерник написав:Вже 374 бакси наколядував


Это airmax78 деньги, отдайте ему...поделитесь лангустом

Все до последнего цента. Это тупо грабеж. Забрал из моего кармана, положил в свой и еще этим гордится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Забрал из моего кармана, положил в свой и еще этим гордится.


Такая она, жизнь...жестокая
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:46

  airmax78 написав:Все до последнего цента. Это тупо грабеж. Забрал из моего кармана, положил в свой и еще этим гордится.

:)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Надеюсь на V-образный разворот и протестируем сопротивление битка в районе 34к, где я его и скину вместе с лайткоином.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:38

Ось і закрив лонги на 31. :) Чуйка не підвела. Залишив 1% лонга по 29017 і шорта по 33. Бум далі в цьому діапазоні піддрочувати маніпуля... :mrgreen: Коригуючи цифру входа шорт-лонг.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:46

  Zebra написав:Надеюсь на V-образный разворот и протестируем сопротивление битка в районе 34к, где я его и скину вместе с лайткоином.

Можливо. Але думаю, що хоча б до 33 надули. Там докуплю шорти, які вже розпродав. І зкину частину лонгів ще. Повинні тестувати 27 ще.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:06

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Надеюсь на V-образный разворот и протестируем сопротивление битка в районе 34к, где я его и скину вместе с лайткоином.

Можливо. Але думаю, що хоча б до 33 надули. Там докуплю шорти, які вже розпродав. І зкину частину лонгів ще. Повинні тестувати 27 ще.

До 34 спротиву не повинно бути, бо в цьому діапазоні цін проторговка була недовго.
Zebra
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