lrs7719 написав:Всех приветсвую. Почитал про волны, тех анализ институционалов и прочее и честно говоря не очень вижу смысл покупать на только начавшемся медвежьем рынке.
Привет.На любой исход событий существует вероятность.В моих кругах большинство считает, что поход вверх возобновится не в следующем цикле (т е через несколько лет), а ещё в этом цикле (возможно даже уже скоро).Конечно моделей можно изобразить много.Я не хочу как некоторые безграмотные товарищи зацикливаться на каком нибудь одном варианте или цифре, но в текущий момент придерживаюсь следующего волнового сценария (раз ты уж о волнах говорил). Мне кажется , что нужно прибавить оптимизма.В унынии могут быть те. кто жизненно важные средства потратил на крипту.Вот вероятный сценарий.