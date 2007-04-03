RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2635263626372638
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:04

Шортите собаку она все равно ничего не стоит и потенциал падения в 0
Олежан
 
Повідомлень: 366
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

меня благодарите. скинул хвост по 29300 и понеслась вверх)) Чуйка еще никогда не "подводила".
Kriptogedon
 
Повідомлень: 100
З нами з: 18.09.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:05

Кажісь, нас чекає вертольот по дєду.... :mrgreen:
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29361
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2063 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:36

  Козак-характерник написав:Кажісь, нас чекає вертольот по дєду.... :mrgreen:

Ще якихось 30К і в плюсі будуть усі :mrgreen:
2001
 
Повідомлень: 1356
З нами з: 28.10.08
Подякував: 74 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:37

  Олежан написав:Шортите собаку она все равно ничего не стоит и потенциал падения в 0

Пока биток не достигнет 34400, любой шорт напрасен.
Я сливаюсь на 34к, и лайт по 145 или 150, возможно по 135 если не вырастет синхронно с биткоином.

В любом случае шортить уже не стоит.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10117
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1390 раз.
Подякували: 1892 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:46

  2001 написав:
  Козак-характерник написав:Кажісь, нас чекає вертольот по дєду.... :mrgreen:

Ще якихось 30К і в плюсі будуть усі :mrgreen:

Ось. Типовий вертольот. Надують до 33-34, як Зебра гутарить і сквізанемо на 25-27. Полюбе лої оновимо.
Зображення
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29361
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2063 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:48

  Zebra написав:В любом случае шортить уже не стоит.

І шортити варто, і лонгувати...З розумом. :) Пріоритет, звісно - шорт.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29361
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2063 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  lrs7719 написав:Всех приветсвую. Почитал про волны, тех анализ институционалов и прочее и честно говоря не очень вижу смысл покупать на только начавшемся медвежьем рынке.


Привет.На любой исход событий существует вероятность.В моих кругах большинство считает, что поход вверх возобновится не в следующем цикле (т е через несколько лет), а ещё в этом цикле (возможно даже уже скоро).Конечно моделей можно изобразить много.Я не хочу как некоторые безграмотные товарищи зацикливаться на каком нибудь одном варианте или цифре, но в текущий момент придерживаюсь следующего волнового сценария (раз ты уж о волнах говорил).
Мне кажется , что нужно прибавить оптимизма.В унынии могут быть те. кто жизненно важные средства потратил на крипту.Вот вероятный сценарий.
Зображення
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 790
З нами з: 30.11.17
Подякував: 134 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:52

  Кучинелли написав:Мне кажется , что нужно прибавить оптимизма.

Одним словом, не сцать, пушистики! :)
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29361
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2063 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2635263626372638
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kriptogedon, LVV, zРадио і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7872, 7873, 7874
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
78737 199774652
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 чер, 2021 20:19
Shaman
Валютный рынок в мире 1 ... 753, 754, 755
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7540 1822901
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 чер, 2021 13:23
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 54290
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95580)
22.06.2021 21:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.