Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 19:04
Шортите собаку она все равно ничего не стоит и потенциал падения в 0
Олежан
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Додано: Вів 22 чер, 2021 19:04
меня благодарите. скинул хвост по 29300 и понеслась вверх)) Чуйка еще никогда не "подводила".
Kriptogedon
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Додано: Вів 22 чер, 2021 19:05
Кажісь, нас чекає вертольот по дєду....
Козак-характерник
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2001
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Додано: Вів 22 чер, 2021 19:37
Олежан написав:
Шортите собаку она все равно ничего не стоит и потенциал падения в 0
Пока биток не достигнет 34400, любой шорт напрасен.
Я сливаюсь на 34к, и лайт по 145 или 150, возможно по 135 если не вырастет синхронно с биткоином.
В любом случае шортить уже не стоит.
Zebra
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Додано: Вів 22 чер, 2021 19:46
Ось. Типовий вертольот. Надують до 33-34, як Зебра гутарить і сквізанемо на 25-27. Полюбе лої оновимо.
Козак-характерник
2
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Додано: Вів 22 чер, 2021 19:48
Zebra написав:
В любом случае шортить уже не стоит.
І шортити варто, і лонгувати...З розумом.
Пріоритет, звісно - шорт.
Козак-характерник
2
Повідомлень: 29363
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2063 раз.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 19:50
lrs7719 написав:
Всех приветсвую. Почитал про волны, тех анализ институционалов и прочее и честно говоря не очень вижу смысл покупать на только начавшемся медвежьем рынке.
Привет.На любой исход событий существует вероятность.В моих кругах большинство считает, что поход вверх возобновится не в следующем цикле (т е через несколько лет), а ещё в этом цикле (возможно даже уже скоро).Конечно моделей можно изобразить много.Я не хочу как некоторые безграмотные товарищи зацикливаться на каком нибудь одном варианте или цифре, но в текущий момент придерживаюсь следующего волнового сценария (раз ты уж о волнах говорил).
Мне кажется , что нужно прибавить оптимизма.В унынии могут быть те. кто жизненно важные средства потратил на крипту.Вот вероятный сценарий.
Кучинелли
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Додано: Вів 22 чер, 2021 19:52
Кучинелли написав:
Мне кажется , что нужно прибавить оптимизма.
Одним словом, не сцать, пушистики!
Козак-характерник
2
Повідомлень: 29363
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Додано: Вів 22 чер, 2021 20:45
Козак-характерник написав: Zebra написав:
В любом случае шортить уже не стоит.
І шортити варто, і лонгувати...З розумом.
Пріоритет, звісно - шорт.
Після V-образного відскоку про шорт треба забути на деякий час.
Zebra
Повідомлень: 10119
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 1892 раз.
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