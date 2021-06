Додано: Вів 22 чер, 2021 20:53

24H Rekt

$1.16B



BTC 24H Rekt

$625.04M



In the past 24 hours, 258,884 traders were liquidated.

The largest single liquidation order happened on Bybit-BTC value $5.4M



Как-то скромно собрали для такого долгожданного пробоя 30к