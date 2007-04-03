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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 чер, 2021 20:53
24H Rekt
$1.16B
BTC 24H Rekt
$625.04M
In the past 24 hours, 258,884 traders were liquidated.
The largest single liquidation order happened on Bybit-BTC value $5.4M
Как-то скромно собрали для такого долгожданного пробоя 30к
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phantom_systems
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- Подякував: 20 раз.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 21:02
phantom_systems написав:
24H Rekt
$1.16B
BTC 24H Rekt
$625.04M
In the past 24 hours, 258,884 traders were liquidated.
The largest single liquidation order happened on Bybit-BTC value $5.4M
Как-то скромно собрали для такого долгожданного пробоя 30к
Iriverix вышел покушать. Я сидел у психолога, а потом накачался транквилизаторами. Сегодня у них не было шансов.
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airmax78
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Додано: Вів 22 чер, 2021 21:04
Розвантажив частину лонгів по 33. Докупив шортів.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 22 чер, 2021 21:08
Zebra написав:
Після V-образного відскоку про шорт треба забути на деякий час.
Це вертольот. Як і вангував, надули через трубочку до 33. Нові лої чекаємо.
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Козак-характерник
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2
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Додано: Вів 22 чер, 2021 21:36
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Після V-образного відскоку про шорт треба забути на деякий час.
Це вертольот. Як і вангував, надули через трубочку до 33. Нові лої чекаємо.
По ТА якраз така свічка свідчить про розворот.
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Zebra
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