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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2636263726382639
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:53

24H Rekt
$1.16B

BTC 24H Rekt
$625.04M

In the past 24 hours, 258,884 traders were liquidated.
The largest single liquidation order happened on Bybit-BTC value $5.4M

Как-то скромно собрали для такого долгожданного пробоя 30к
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:02

  phantom_systems написав:24H Rekt
$1.16B

BTC 24H Rekt
$625.04M

In the past 24 hours, 258,884 traders were liquidated.
The largest single liquidation order happened on Bybit-BTC value $5.4M

Как-то скромно собрали для такого долгожданного пробоя 30к

Iriverix вышел покушать. Я сидел у психолога, а потом накачался транквилизаторами. Сегодня у них не было шансов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:04

Розвантажив частину лонгів по 33. Докупив шортів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:08

  Zebra написав:Після V-образного відскоку про шорт треба забути на деякий час.

Це вертольот. Як і вангував, надули через трубочку до 33. Нові лої чекаємо.
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:36

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Після V-образного відскоку про шорт треба забути на деякий час.

Це вертольот. Як і вангував, надули через трубочку до 33. Нові лої чекаємо.
Зображення

По ТА якраз така свічка свідчить про розворот.
Zebra
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