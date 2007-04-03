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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2637263826392640>
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:53

24H Rekt
$1.16B

BTC 24H Rekt
$625.04M

In the past 24 hours, 258,884 traders were liquidated.
The largest single liquidation order happened on Bybit-BTC value $5.4M

Как-то скромно собрали для такого долгожданного пробоя 30к
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:02

  phantom_systems написав:24H Rekt
$1.16B

BTC 24H Rekt
$625.04M

In the past 24 hours, 258,884 traders were liquidated.
The largest single liquidation order happened on Bybit-BTC value $5.4M

Как-то скромно собрали для такого долгожданного пробоя 30к

Iriverix вышел покушать. Я сидел у психолога, а потом накачался транквилизаторами. Сегодня у них не было шансов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:04

Розвантажив частину лонгів по 33. Докупив шортів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:08

  Zebra написав:Після V-образного відскоку про шорт треба забути на деякий час.

Це вертольот. Як і вангував, надули через трубочку до 33. Нові лої чекаємо.
Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:36

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Після V-образного відскоку про шорт треба забути на деякий час.

Це вертольот. Як і вангував, надули через трубочку до 33. Нові лої чекаємо.
Зображення

По ТА якраз така свічка свідчить про розворот.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 22:35

  Zebra написав:По ТА якраз така свічка свідчить про розворот.

Ну, подивимось. Маніпуль тільки знає, куди нас потягне. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 22:39

  phantom_systems написав:24H Rekt
$1.16B

BTC 24H Rekt
$625.04M

In the past 24 hours, 258,884 traders were liquidated.
The largest single liquidation order happened on Bybit-BTC value $5.4M

Как-то скромно собрали для такого долгожданного пробоя 30к


Нечего уже собирать,все какахи из хомяков выдавили :lol:


  airmax78 написав: Я сидел у психолога, а потом накачался транквилизаторами.


Так это про тебя фильма что ли?? :lol: airmax78 после успокоительного и транквилизаторов в настоящее время :lol: :lol:

osafly
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 00:11

  Кучинелли написав:
  lrs7719 написав:Всех приветсвую. Почитал про волны, тех анализ институционалов и прочее и честно говоря не очень вижу смысл покупать на только начавшемся медвежьем рынке.


Привет.На любой исход событий существует вероятность.В моих кругах большинство считает, что поход вверх возобновится не в следующем цикле (т е через несколько лет), а ещё в этом цикле (возможно даже уже скоро).Конечно моделей можно изобразить много.Я не хочу как некоторые безграмотные товарищи зацикливаться на каком нибудь одном варианте или цифре, но в текущий момент придерживаюсь следующего волнового сценария (раз ты уж о волнах говорил).
Мне кажется , что нужно прибавить оптимизма.В унынии могут быть те. кто жизненно важные средства потратил на крипту.Вот вероятный сценарий.

Ваша предыдущая картинка говорила, что мы сейчас во второй волне, но эта волна опустилась ниже начала первой(что исключило данный вариант).Теперь другая, говорящая о росте. Вся прелесть Волнового анализа Эллиота - что он С...КА подстраивается под любую ситуацию. Мы сами себе ищем оправдания выбранного направления :D
Vurdalak
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 00:21

по мне так похоже на расширяющуюся формацию с последней возможностью слить на отскоке перед тру поддержкой в виде 20К и дальнейшей болталкой на нем. 30-40К не похож на железный уровень 6К 2018 года, слишком напряженный и волатильный этот диапазон, тогда рынок на нем успокоился, а здесь прям чувствуется желание продавца продавить все ниже и ниже.
но я бы не сильно рассчитывал на эту фигурку, по хитрому мм разыгрывает схемы щас, больше ожидаю просадку ниже
https://prnt.sc/16dfczx
Востаннє редагувалось spacemachine в Сер 23 чер, 2021 00:49, всього редагувалось 1 раз.
spacemachine
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 00:25

  spacemachine написав:по хитрому мм разыгрывает схемы щас

Хитрозроблений маніпуль... :mrgreen: Хоче отіпать усіх. :mrgreen:
Козак-характерник
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