lrs7719 написав:Всех приветсвую. Почитал про волны, тех анализ институционалов и прочее и честно говоря не очень вижу смысл покупать на только начавшемся медвежьем рынке.
Привет.На любой исход событий существует вероятность.В моих кругах большинство считает, что поход вверх возобновится не в следующем цикле (т е через несколько лет), а ещё в этом цикле (возможно даже уже скоро).Конечно моделей можно изобразить много.Я не хочу как некоторые безграмотные товарищи зацикливаться на каком нибудь одном варианте или цифре, но в текущий момент придерживаюсь следующего волнового сценария (раз ты уж о волнах говорил). Мне кажется , что нужно прибавить оптимизма.В унынии могут быть те. кто жизненно важные средства потратил на крипту.Вот вероятный сценарий.
Ваша предыдущая картинка говорила, что мы сейчас во второй волне, но эта волна опустилась ниже начала первой(что исключило данный вариант).Теперь другая, говорящая о росте. Вся прелесть Волнового анализа Эллиота - что он С...КА подстраивается под любую ситуацию. Мы сами себе ищем оправдания выбранного направления
по мне так похоже на расширяющуюся формацию с последней возможностью слить на отскоке перед тру поддержкой в виде 20К и дальнейшей болталкой на нем. 30-40К не похож на железный уровень 6К 2018 года, слишком напряженный и волатильный этот диапазон, тогда рынок на нем успокоился, а здесь прям чувствуется желание продавца продавить все ниже и ниже. но я бы не сильно рассчитывал на эту фигурку, по хитрому мм разыгрывает схемы щас, больше ожидаю просадку ниже https://prnt.sc/16dfczx
Востаннє редагувалось spacemachine в Сер 23 чер, 2021 00:49, всього редагувалось 1 раз.