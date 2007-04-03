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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2637263826392640
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 00:38

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:По ТА якраз така свічка свідчить про розворот.

Ну, подивимось. Маніпуль тільки знає, куди нас потягне. :)

Та мені здається "він" може тільки спрямувати в якийсь бік, але наскільки далеко зайде НІХТО НЕ ЗНАЄ :(
Vurdalak
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 00:47

  Vurdalak написав:
  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:По ТА якраз така свічка свідчить про розворот.

Ну, подивимось. Маніпуль тільки знає, куди нас потягне. :)

Та мені здається "він" може тільки спрямувати в якийсь бік, але наскільки далеко зайде НІХТО НЕ ЗНАЄ :(

Ніхто, крім мніпуля... :) Ринок дохлий, передушили всіх хомок, у всіх гроші відібрали. Потрібно свіже бабло, а всі голі-босі вже. Тому маніпулька й нишпорить по кишеням, малюючи такі фігури, що не піддаються жодному аналізу. Волатильність така тому, що треба стригти лонгустів і шортунів, одночасно. А так як ставки хомок на екстремально полярнизх полюсах, а живих грошей з гулькін хвіст, то ми й бачимо, як тупо крадуть гроші, малюючи нам фіги на графіку. Маніпулька регоче з тих, хто намагається щось аналізувати. :mrgreen: А тут все просто - йопане казіно. :) Крутанув барабан в одн бік - відібрал гроші в шортунів, крутанув в інший - постриг лонгустинів. І начебто "біржа", а хомки - "трейдери". А насправді, ми в йопаному казіно, робимо ставки. І майже всі гроші, завжди залишаються в казіно, навіть, якщо ти й виграєш. Треба мати файну торгову стратегію, самодисципліну, щоб тебе не отіпалі.
Козак-характерник
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  #<1 ... 2637263826392640
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