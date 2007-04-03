Ніхто, крім мніпуля...
Ринок дохлий, передушили всіх хомок, у всіх гроші відібрали. Потрібно свіже бабло, а всі голі-босі вже. Тому маніпулька й нишпорить по кишеням, малюючи такі фігури, що не піддаються жодному аналізу. Волатильність така тому, що треба стригти лонгустів і шортунів, одночасно. А так як ставки хомок на екстремально полярнизх полюсах, а живих грошей з гулькін хвіст, то ми й бачимо, як тупо крадуть гроші, малюючи нам фіги на графіку. Маніпулька регоче з тих, хто намагається щось аналізувати.
А тут все просто - йопане казіно.
Крутанув барабан в одн бік - відібрал гроші в шортунів, крутанув в інший - постриг лонгустинів. І начебто "біржа", а хомки - "трейдери". А насправді, ми в йопаному казіно, робимо ставки. І майже всі гроші, завжди залишаються в казіно, навіть, якщо ти й виграєш. Треба мати файну торгову стратегію, самодисципліну, щоб тебе не отіпалі.