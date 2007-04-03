Та мені здається "він" може тільки спрямувати в якийсь бік, але наскільки далеко зайде НІХТО НЕ ЗНАЄ
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Додано: Сер 23 чер, 2021 00:38
Додано: Сер 23 чер, 2021 00:47
Ніхто, крім мніпуля... Ринок дохлий, передушили всіх хомок, у всіх гроші відібрали. Потрібно свіже бабло, а всі голі-босі вже. Тому маніпулька й нишпорить по кишеням, малюючи такі фігури, що не піддаються жодному аналізу. Волатильність така тому, що треба стригти лонгустів і шортунів, одночасно. А так як ставки хомок на екстремально полярнизх полюсах, а живих грошей з гулькін хвіст, то ми й бачимо, як тупо крадуть гроші, малюючи нам фіги на графіку. Маніпулька регоче з тих, хто намагається щось аналізувати. А тут все просто - йопане казіно. Крутанув барабан в одн бік - відібрал гроші в шортунів, крутанув в інший - постриг лонгустинів. І начебто "біржа", а хомки - "трейдери". А насправді, ми в йопаному казіно, робимо ставки. І майже всі гроші, завжди залишаються в казіно, навіть, якщо ти й виграєш. Треба мати файну торгову стратегію, самодисципліну, щоб тебе не отіпалі.
Додано: Сер 23 чер, 2021 01:37
Всё так. Только вот не понимаю, почему многие тут называют трейдеров "хомками". Хомяк - это отдельная категория. Хомяки не трейдят, тем более с плечами. Они набивают щеки криптомонетами. Покупают по немногу на свободные средства, когда стоит недорого (или им кажется, что недорого), и держат до упора не смотря ни на что.
Молодой неопытный хомяк может временами психануть и при резком проливе продать задешево нахомяченое. Чтобы этого избежать, опытные хомяки хранят свой скарб не на биржах, а в кошельках, желательно холодных, чтобы переводить на продажу оттуда было муторно, долго и с комиссией. Это позволяет защититься от паник-сэйлов.
Настоящий хомяк не продаст ничего, ни если упадет до 1000, ни если вырастет до 100000. Наоборот, и в одном и в другом случае - будет покупать еще. В первом случае - потому что вот как теперь дешево, надо усредняться. В втором - потому что вот какая это крутая тема, будет миллион
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