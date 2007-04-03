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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2637263826392640
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 00:38

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:По ТА якраз така свічка свідчить про розворот.

Ну, подивимось. Маніпуль тільки знає, куди нас потягне. :)

Та мені здається "він" може тільки спрямувати в якийсь бік, але наскільки далеко зайде НІХТО НЕ ЗНАЄ :(
Vurdalak
 
Повідомлень: 13
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 00:47

  Vurdalak написав:
  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:По ТА якраз така свічка свідчить про розворот.

Ну, подивимось. Маніпуль тільки знає, куди нас потягне. :)

Та мені здається "він" може тільки спрямувати в якийсь бік, але наскільки далеко зайде НІХТО НЕ ЗНАЄ :(

Ніхто, крім мніпуля... :) Ринок дохлий, передушили всіх хомок, у всіх гроші відібрали. Потрібно свіже бабло, а всі голі-босі вже. Тому маніпулька й нишпорить по кишеням, малюючи такі фігури, що не піддаються жодному аналізу. Волатильність така тому, що треба стригти лонгустів і шортунів, одночасно. А так як ставки хомок на екстремально полярнизх полюсах, а живих грошей з гулькін хвіст, то ми й бачимо, як тупо крадуть гроші, малюючи нам фіги на графіку. Маніпулька регоче з тих, хто намагається щось аналізувати. :mrgreen: А тут все просто - йопане казіно. :) Крутанув барабан в одн бік - відібрал гроші в шортунів, крутанув в інший - постриг лонгустинів. І начебто "біржа", а хомки - "трейдери". А насправді, ми в йопаному казіно, робимо ставки. І майже всі гроші, завжди залишаються в казіно, навіть, якщо ти й виграєш. Треба мати файну торгову стратегію, самодисципліну, щоб тебе не отіпалі.
Козак-характерник
2
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 01:37

  Козак-характерник написав:Ніхто, крім мніпуля... :) Ринок дохлий, передушили всіх хомок, у всіх гроші відібрали. Потрібно свіже бабло, а всі голі-босі вже. Тому маніпулька й нишпорить по кишеням, малюючи такі фігури, що не піддаються жодному аналізу. Волатильність така тому, що треба стригти лонгустів і шортунів, одночасно. А так як ставки хомок на екстремально полярнизх полюсах, а живих грошей з гулькін хвіст, то ми й бачимо, як тупо крадуть гроші, малюючи нам фіги на графіку. Маніпулька регоче з тих, хто намагається щось аналізувати. :mrgreen: А тут все просто - йопане казіно. :) Крутанув барабан в одн бік - відібрал гроші в шортунів, крутанув в інший - постриг лонгустинів. І начебто "біржа", а хомки - "трейдери". А насправді, ми в йопаному казіно, робимо ставки. І майже всі гроші, завжди залишаються в казіно, навіть, якщо ти й виграєш. Треба мати файну торгову стратегію, самодисципліну, щоб тебе не отіпалі.


Всё так. Только вот не понимаю, почему многие тут называют трейдеров "хомками". Хомяк - это отдельная категория. Хомяки не трейдят, тем более с плечами. Они набивают щеки криптомонетами. Покупают по немногу на свободные средства, когда стоит недорого (или им кажется, что недорого), и держат до упора не смотря ни на что.

Молодой неопытный хомяк может временами психануть и при резком проливе продать задешево нахомяченое. Чтобы этого избежать, опытные хомяки хранят свой скарб не на биржах, а в кошельках, желательно холодных, чтобы переводить на продажу оттуда было муторно, долго и с комиссией. Это позволяет защититься от паник-сэйлов.

Настоящий хомяк не продаст ничего, ни если упадет до 1000, ни если вырастет до 100000. Наоборот, и в одном и в другом случае - будет покупать еще. В первом случае - потому что вот как теперь дешево, надо усредняться. В втором - потому что вот какая это крутая тема, будет миллион :)
Tegularius
 
Повідомлень: 1564
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 03:21

34000 надули. Черга іпать шортунів.... :mrgreen: Зьобра дочекався 34. Я ж скорегував ціну шорта до 33673.


П.С. Ще раз маніпулька показав, що іпал він всіх. Що хоче, те й малює...Кого хоче, того й іпьот. :mrgreen: З 27800 до 34300 менше ніж за добу. І не овнокоїн, а старпьор, монета з найбільшою капою. Крутить їм, як шльондрою на панелі. Сцаний біток. Йопане казіно! :mrgreen:
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29367
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2063 раз.
Подякували: 2171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 03:58

Где 27800 было? Банан, Коинбэйс, Кракен даже 28,8к не пощупали.

После такого слива альтов в хлам скоро наступит очередной загончик.
phantom_systems
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Повідомлень: 1667
З нами з: 14.04.15
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  #<1 ... 2637263826392640
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