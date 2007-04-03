Додано: Сер 23 чер, 2021 05:23

Alex2007 написав: можно деяке уточнення? - це як "скорегував ціну шорта" якщо на 33 вже докуплені шорти.

Взяв нові шорт-позиції по 34 і ітогова середня всіх шортів вийшла 33673?

А якщо ще вище піде, наприлад до 36 - то що тоді, ще 2 шорт-позиції брати по мартингейлу, щоб "усереднити шорти"? Чи як? (а якщо раптовий швидкий перехід від падіння до сильної ракети, чи навпаки - то як діяти за стратегією?)



п.с. ви би відосік зняли, щоб наочно показати тонкощі стратегії можно деяке уточнення? - це як "скорегував ціну шорта" якщо на 33 вже докуплені шорти.Взяв нові шорт-позиції по 34 і ітогова середня всіх шортів вийшла 33673?А якщо ще вище піде, наприлад до 36 - то що тоді, ще 2 шорт-позиції брати по мартингейлу, щоб "усереднити шорти"? Чи як? (а якщо раптовий швидкий перехід від падіння до сильної ракети, чи навпаки - то як діяти за стратегією?)п.с. ви би відосік зняли, щоб наочно показати тонкощі стратегії

Пояснюю. В мене позицїї в шорті і лонзі. На кожну виділяю 1% від депо. Стараюся зробити так, щоб і шорти, і лонги були в плюсі. Потім йде проторговка в певному діапазоні, коли я торгуючи, щось продаю, а щось купляю, паралельно коригуючи, завдяки покупкам, ціну входу по позиціям, якщо є така можливість. Тобто, одночасно примножую депо і коригую точки входу, як по шорту, так і по лонгу, дивлячись по ситуації. Тут процес динамічний, а не статичний. Тобто, завжди є хедж, який захищає проти сквіза, чи різкого падіння ціни. Мова тут йде не про усереднення позицій, а про динамічну торгівлю, коли торгуючи, ти коригуєш в потрібному напрямку й точки входу. При тому, щоб позиція не перебільшувала 1-2% від депо.П.С. Тут нюанс в тому, що не треба жаднічати, а продавати, фіксуючи невеличкий прибуток і одночаснно коригувати ціну входу, коригуючи виделку між шортом і лонгом так, щоб бути в плюсі і одночасно хеджувати іншою позицією, намагаючися рухатися з ринком так, щоб обидві позиції були в плюсі. Торгуєш і коригуєш точки входу. Динаміка.