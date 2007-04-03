Та мені здається "він" може тільки спрямувати в якийсь бік, але наскільки далеко зайде НІХТО НЕ ЗНАЄ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 чер, 2021 00:38
Додано: Сер 23 чер, 2021 00:47
Ніхто, крім мніпуля... Ринок дохлий, передушили всіх хомок, у всіх гроші відібрали. Потрібно свіже бабло, а всі голі-босі вже. Тому маніпулька й нишпорить по кишеням, малюючи такі фігури, що не піддаються жодному аналізу. Волатильність така тому, що треба стригти лонгустів і шортунів, одночасно. А так як ставки хомок на екстремально полярнизх полюсах, а живих грошей з гулькін хвіст, то ми й бачимо, як тупо крадуть гроші, малюючи нам фіги на графіку. Маніпулька регоче з тих, хто намагається щось аналізувати. А тут все просто - йопане казіно. Крутанув барабан в одн бік - відібрал гроші в шортунів, крутанув в інший - постриг лонгустинів. І начебто "біржа", а хомки - "трейдери". А насправді, ми в йопаному казіно, робимо ставки. І майже всі гроші, завжди залишаються в казіно, навіть, якщо ти й виграєш. Треба мати файну торгову стратегію, самодисципліну, щоб тебе не отіпалі.
Додано: Сер 23 чер, 2021 01:37
Всё так. Только вот не понимаю, почему многие тут называют трейдеров "хомками". Хомяк - это отдельная категория. Хомяки не трейдят, тем более с плечами. Они набивают щеки криптомонетами. Покупают по немногу на свободные средства, когда стоит недорого (или им кажется, что недорого), и держат до упора не смотря ни на что.
Молодой неопытный хомяк может временами психануть и при резком проливе продать задешево нахомяченое. Чтобы этого избежать, опытные хомяки хранят свой скарб не на биржах, а в кошельках, желательно холодных, чтобы переводить на продажу оттуда было муторно, долго и с комиссией. Это позволяет защититься от паник-сэйлов.
Настоящий хомяк не продаст ничего, ни если упадет до 1000, ни если вырастет до 100000. Наоборот, и в одном и в другом случае - будет покупать еще. В первом случае - потому что вот как теперь дешево, надо усредняться. В втором - потому что вот какая это крутая тема, будет миллион
Додано: Сер 23 чер, 2021 03:21
34000 надули. Черга іпать шортунів.... Зьобра дочекався 34. Я ж скорегував ціну шорта до 33673.
П.С. Ще раз маніпулька показав, що іпал він всіх. Що хоче, те й малює...Кого хоче, того й іпьот. З 27800 до 34300 менше ніж за добу. І не овнокоїн, а старпьор, монета з найбільшою капою. Крутить їм, як шльондрою на панелі. Сцаний біток. Йопане казіно!
Додано: Сер 23 чер, 2021 03:58
Где 27800 было? Банан, Коинбэйс, Кракен даже 28,8к не пощупали.
После такого слива альтов в хлам скоро наступит очередной загончик.
Додано: Сер 23 чер, 2021 05:01
Додано: Сер 23 чер, 2021 05:04
можно деяке уточнення? - це як "скорегував ціну шорта" якщо на 33 вже докуплені шорти.
Взяв нові шорт-позиції по 34 і ітогова середня всіх шортів вийшла 33673?
А якщо ще вище піде, наприлад до 36 - то що тоді, ще 2 шорт-позиції брати по мартингейлу, щоб "усереднити шорти"? Чи як? (а якщо раптовий швидкий перехід від падіння до сильної ракети, чи навпаки - то як діяти за стратегією?)
п.с. ви би відосік зняли, щоб наочно показати тонкощі стратегії
Додано: Сер 23 чер, 2021 05:23
Пояснюю. В мене позицїї в шорті і лонзі. На кожну виділяю 1% від депо. Стараюся зробити так, щоб і шорти, і лонги були в плюсі. Потім йде проторговка в певному діапазоні, коли я торгуючи, щось продаю, а щось купляю, паралельно коригуючи, завдяки покупкам, ціну входу по позиціям, якщо є така можливість. Тобто, одночасно примножую депо і коригую точки входу, як по шорту, так і по лонгу, дивлячись по ситуації. Тут процес динамічний, а не статичний. Тобто, завжди є хедж, який захищає проти сквіза, чи різкого падіння ціни. Мова тут йде не про усереднення позицій, а про динамічну торгівлю, коли торгуючи, ти коригуєш в потрібному напрямку й точки входу. При тому, щоб позиція не перебільшувала 1-2% від депо.
П.С. Тут нюанс в тому, що не треба жаднічати, а продавати, фіксуючи невеличкий прибуток і одночаснно коригувати ціну входу, коригуючи виделку між шортом і лонгом так, щоб бути в плюсі і одночасно хеджувати іншою позицією, намагаючися рухатися з ринком так, щоб обидві позиції були в плюсі. Торгуєш і коригуєш точки входу. Динаміка.
Додано: Сер 23 чер, 2021 05:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Дякую. Цікава стратегія. Важливо, виходить, це ще правильно на початку роботи визначити орієтовний напрямок тренду та повиставляти стартові шорт-лонг-позиції - тобто замість шорт-позиції на свою голову не поставити лонг-позицію, чи навпаки - з самого початку не встати проти тренду та відповідно не мати деякий гемор з цим, поки не перелаштуєшся.
Додано: Сер 23 чер, 2021 07:12
Завжди можна зкинути збиткову позицію і перезайти, там де вже плюсова. Зафіксувати втрату, але зробити виделку потрібну. Чи поставити перекриття, нехай і з невеличким мінусом, але потім вирівняти лонг-шорт і вийти в 0, шукаючи кращі точки входу. І від того вже відштовхуватися. Варіантів безліч. Головне - хеджувати ризики, динамічно торгувати, реагуючи на рух ринку.
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