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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2638263926402641
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:51

  Козак-характерник написав:Головне - хеджувати ризики, динамічно торгувати, реагуючи на рух ринку.

О, це правильно, головне - в такт попадати, коли іпуть. :lol:
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