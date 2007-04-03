О, це правильно, головне - в такт попадати, коли іпуть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 чер, 2021 08:51
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:13
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биток фиксанул, лайткоин жду 135
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:54
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:22
Возможно, еще не все, и будет сквиз ниже 30к - китайские майнеры будут оключаться до конца месяца, а значит и хешрейт продолжит падать
Разве что в остальных странах майнеры включат оборудование, которое с ростом хешрейта в прошлом году стало неэффективным (S9, например). Но не факт. В общем, внимательно следим за хешрейтом. На момент он ниже, чем даже был вчера:
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