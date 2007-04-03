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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2638263926402641
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:51

  Козак-характерник написав:Головне - хеджувати ризики, динамічно торгувати, реагуючи на рух ринку.

О, це правильно, головне - в такт попадати, коли іпуть. :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:13

  Mirax написав:
  Козак-характерник написав:Головне - хеджувати ризики, динамічно торгувати, реагуючи на рух ринку.

О, це правильно, головне - в такт попадати, коли іпуть. :lol:

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток фиксанул, лайткоин жду 135
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:54

Еще одна страна хочет признать Bitcoin законным платежным средством
чик
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:22

Возможно, еще не все, и будет сквиз ниже 30к - китайские майнеры будут оключаться до конца месяца, а значит и хешрейт продолжит падать

https://forklog.com/vitse-prezident-fou ... rudovanie/

Разве что в остальных странах майнеры включат оборудование, которое с ростом хешрейта в прошлом году стало неэффективным (S9, например). Но не факт. В общем, внимательно следим за хешрейтом. На момент он ниже, чем даже был вчера:

https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/hashrate-chart
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:27

  Zebra написав:Биток фиксанул

Вітаю! :) Маніпулька треться біля 34, заманює на лонг. :mrgreen: Подивимося, що далі буде...
Козак-характерник
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