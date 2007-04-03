Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Козак-характерник
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Биток фиксанул, лайткоин жду 135
Zebra
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чик
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:22
Возможно, еще не все, и будет сквиз ниже 30к - китайские майнеры будут оключаться до конца месяца, а значит и хешрейт продолжит падать
https://forklog.com/vitse-prezident-fou ... rudovanie/
Разве что в остальных странах майнеры включат оборудование, которое с ростом хешрейта в прошлом году стало неэффективным (S9, например). Но не факт. В общем, внимательно следим за хешрейтом. На момент он ниже, чем даже был вчера:
https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/hashrate-chart
zРадио
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:27
Zebra написав:
Биток фиксанул
Вітаю!
Маніпулька треться біля 34, заманює на лонг.
Подивимося, що далі буде...
Козак-характерник
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