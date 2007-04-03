Додано: Сер 23 чер, 2021 11:06

Vurdalak написав: Ваша предыдущая картинка говорила, что мы сейчас во второй волне, но эта волна опустилась ниже начала первой(что исключило данный вариант).Теперь другая, говорящая о росте. Вся прелесть Волнового анализа Эллиота - что он С...КА подстраивается под любую ситуацию. Мы сами себе ищем оправдания выбранного направления Ваша предыдущая картинка говорила, что мы сейчас во второй волне, но эта волна опустилась ниже начала первой(что исключило данный вариант).Теперь другая, говорящая о росте. Вся прелесть Волнового анализа Эллиота - что он С...КА подстраивается под любую ситуацию. Мы сами себе ищем оправдания выбранного направления

Если ещё упростить, то вчера можно было стоять в шорт, а сегодня в лонг.И говорить примерно то же.Практически все сейчас рассматривают минимум два варианта.И соотв быстро переобуваются.Иначе или убыток или просадка.А волновой анализ тем и хорош, что в любом раскладе покажет логику происходящего.При этом важно понимать, что волновой анализ не предсказывает вперёд исход событий, а констатирует уже после.А вперёд можно только предположить развитие начального сценария с какой то вероятностью.И ещё. в волновом анализе длины волн привязаны к Фибоначчи, что добавляет ему практичности.Все остальные виды анализа использую только как второстепенные и дополнительные, для подтверждений.ПС по поводу картинок - вы ошиблись с порядком волн.Ранее картинка была с младшим порядком волн, а сейчас очевидно невооружённым взгдядом. что речь идёт о глобальной разволновке.Не нужно путать такие вещи.