О, це правильно, головне - в такт попадати, коли іпуть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 чер, 2021 08:51
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:13
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биток фиксанул, лайткоин жду 135
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:54
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:22
Возможно, еще не все, и будет сквиз ниже 30к - китайские майнеры будут оключаться до конца месяца, а значит и хешрейт продолжит падать
Разве что в остальных странах майнеры включат оборудование, которое с ростом хешрейта в прошлом году стало неэффективным (S9, например). Но не факт. В общем, внимательно следим за хешрейтом. На момент он ниже, чем даже был вчера:
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:27
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:52
Напоминает признание Крыма российским - кому путя подкинул бабла, те и поют. От Парагвая до Зимбабве.
Понадобилась помощь латиноамериканских и африканских друзей. Кто там еще падок на звонкую монету? А то ФРС уже не справляется держать пирамиду, а не все дядки еще слились. Но как-то мелко - даже не признал, а хочет и может признать. Не хотят позориться даже гондурасцы.
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Если ещё упростить, то вчера можно было стоять в шорт, а сегодня в лонг.И говорить примерно то же.Практически все сейчас рассматривают минимум два варианта.И соотв быстро переобуваются.Иначе или убыток или просадка.А волновой анализ тем и хорош, что в любом раскладе покажет логику происходящего.При этом важно понимать, что волновой анализ не предсказывает вперёд исход событий, а констатирует уже после.А вперёд можно только предположить развитие начального сценария с какой то вероятностью.И ещё. в волновом анализе длины волн привязаны к Фибоначчи, что добавляет ему практичности.Все остальные виды анализа использую только как второстепенные и дополнительные, для подтверждений.
ПС по поводу картинок - вы ошиблись с порядком волн.Ранее картинка была с младшим порядком волн, а сейчас очевидно невооружённым взгдядом. что речь идёт о глобальной разволновке.Не нужно путать такие вещи.
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:58
Я вот не нашел картинки(хотя пытался). Может Вы мне поможете найти? Из этого сообщения на странице 2600.
ПС Просто хочется посмотреть гдя я "ошибся с порядком волн". И давайте пока не трогать (возможную) 4 волну, с начало нужно разобраться закончилась ли 4 волна в виде АВС или это что-то другое
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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