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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2639264026412642
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:40

Маніпулька ніяк не може визначитися, куди йти: до гарних, чи до розумних. Треться біля 34, як на ланцюгу привязаний. :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:50

Козаче, ти, певно, дуже релігійна людина. Для тебе "маніпулька" - це боженька, який керує ринком. Насправді ж окрім сукупності трейдерів, кожного зі своїми тарганами в голові (або неідеальним програмним забезпеченням), немає аж нікого. Дивись тут:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hanlon%27s_razor
zРадио
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