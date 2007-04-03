Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:40
Маніпулька ніяк не може визначитися, куди йти: до гарних, чи до розумних. Треться біля 34, як на ланцюгу привязаний.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:50
Козаче, ти, певно, дуже релігійна людина. Для тебе "маніпулька" - це боженька, який керує ринком. Насправді ж окрім сукупності трейдерів, кожного зі своїми тарганами в голові (або неідеальним програмним забезпеченням), немає аж нікого. Дивись тут:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanlon%27s_razor
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