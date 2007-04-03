Додано: Сер 23 чер, 2021 16:21

zРадио написав: Козаче, ти, певно, дуже релігійна людина. Для тебе "маніпулька" - це боженька, який керує ринком. Насправді ж окрім сукупності трейдерів, кожного зі своїми тарганами в голові (або неідеальним програмним забезпеченням), немає аж нікого. Дивись тут:



https://en.wikipedia.org/wiki/Hanlon%27s_razor Козаче, ти, певно, дуже релігійна людина. Для тебе "маніпулька" - це боженька, який керує ринком. Насправді ж окрім сукупності трейдерів, кожного зі своїми тарганами в голові (або неідеальним програмним забезпеченням), немає аж нікого. Дивись тут:

Чем тогда они таким торгуют, если это не имеет отношения к биткоину?



Напрашивается ответ — воздухом.

Но подходит это только крупняку, а мелкие трейдеры могут пытаться ловить подобные движения биткоина, но нужно понимать, что в данной модели рынка они в самом низу пищевой цепочки

Доказать это невозможно, но чисто теоретически с появлением фьючерсов на CME крупные хедж-фонды получили легальную возможность выйти на рынок биткоина и получить прибыль от трейдинга. И пусть сама биржа все отрицает, ну а что еще они должны были сказать? Что наша цель всех вас разорить? Понятно, что подобного признания мы никогда не услышим.



Cегодня речь пойдет о фьючерсах на биткоин, криптодеривативах, маржинальной торговле и всем том, что на самом деле не имеет прямого отношения к биткоину, но без чего мы не представляем себе рынок криптовалют.Как это вышло и есть ли реальная угрозу биткоину? Разберемся во всем в этой статье.Понятно, что большинство бирж криптовалют накручивают объемы торгов ради привлечения трейдеров. Но мы специально взяли BitMEX и Binance, которым вроде как необязательно что-то фальсифицировать.Но на самом деле речь идет о криптодиривативах. Это все теПочему разориться, а не разбогатеть? Потому чтоИ если фьючерсы на биткоин — это просто зло, то есть куда большая проблема. Речь идет о регулируемых фьючерсах на биткоин. Снова придется вернуться в прошлое и вспомнить историю из другого нашего видео, где рассказывали о влиянии фьючерсов на бирже CME на цену биткоина.Это крупный рынок регулирируемых криптодеривативов, которые были одобрены Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. И как мы рассказывали в том видео, с подачи администрации президента США Дональда Трампа этому торговому инструменту дали зеленый свет с целью обвалить рынок биткоина.И вот теперь на рынке появились регулируемые фьючерсы на биткоин с физической поставкой криптовалюты. То есть это не ставки на цену, они предлагают возможность реальной торговли биткоинами. И сначала на Bakkt были большие надежды, что они отправят нас в туземун за счет привлечения денег с фондового рынка. Затем с них смеялись из-за маленьких объемов торгов. А теперь Bakkt подозревают в заговоре против биткоина. Давайте разберемся.Итак, вот уже почти две недели, как дневные торговые объемы на Bakkt превышают $5 млн, а средний суточный объем составляет $9 млн:И как бы в сравнении с тем, что заявляют биржи криптовалют, данные цифры все равно смешные. Но давайте вспомним реальные объемы торгов, которые всего $444 млн.На канале Chico Crypto вышло интересное видео, в котором его автор пытался раскрыть тайны хранилища биткоинов от Bakkt и проследил их связь с самим Дональдом Трампом.Но все это детали, и если Bakkt запущен той же компанией, которая владеет Нью-Йоркской фондовой биржей, то, очевидно, что они действуют под эгидой властей США и у них есть какой-то план. И мы более чем уверены, что Windows, Starbucks и Fidelity Investments — не просто их партнеры, а недостающие частички этого пазла.