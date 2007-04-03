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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:40
Маніпулька ніяк не може визначитися, куди йти: до гарних, чи до розумних. Треться біля 34, як на ланцюгу привязаний.
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:50
Козаче, ти, певно, дуже релігійна людина. Для тебе "маніпулька" - це боженька, який керує ринком. Насправді ж окрім сукупності трейдерів, кожного зі своїми тарганами в голові (або неідеальним програмним забезпеченням), немає аж нікого. Дивись тут:
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Институциональные инвесторы выводят деньги из крипты 3 недели подряд.
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:43
Paper hands нам не указ.
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:47
За 6 недель 89 млн долларов? Не очень убедительно. Это ж несчастных 2,5к биткоинов. На триллионной капе - ни о чем.
Glassnode, в свою очередь, отмечает, что долгосрочные холдеры увеличивают позиции в монетах. Институционалов отнести к краткосрочным, конечно, можно, но все же в меньшинстве
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:21
Cегодня речь пойдет о фьючерсах на биткоин, криптодеривативах, маржинальной торговле и всем том, что на самом деле не имеет прямого отношения к биткоину, но без чего мы не представляем себе рынок криптовалют.
Как это вышло и есть ли реальная угрозу биткоину? Разберемся во всем в этой статье.
Понятно, что большинство бирж криптовалют накручивают объемы торгов ради привлечения трейдеров. Но мы специально взяли BitMEX и Binance, которым вроде как необязательно что-то фальсифицировать. Чем тогда они таким торгуют, если это не имеет отношения к биткоину?
Напрашивается ответ — воздухом.
Но на самом деле речь идет о криптодиривативах. Это все те штуки, которые называются фьючерсы на биткоин, а по факту не более чем ставки на цену первой криптовалюты. Они не имеют реального обеспечения, но зато торгуются с большим плечом, что позволяет разориться всего за одну сделку. Йопане казіно.
Почему разориться, а не разбогатеть? Потому что на рынке слишком мало ликвидности, и поэтому крупный игрок может стать в короткую позицию по фьючерсам с большим плечом и в то же время устроить распродажу на спотовом рынке, чтобы обвалить цену. Кстати, аналогичный трюк можно провернуть и в обратную сторону: просто открываешь лонг и устраиваешь памп биткоина. Но подходит это только крупняку, а мелкие трейдеры могут пытаться ловить подобные движения биткоина, но нужно понимать, что в данной модели рынка они в самом низу пищевой цепочки.
И если фьючерсы на биткоин — это просто зло, то есть куда большая проблема. Речь идет о регулируемых фьючерсах на биткоин. Снова придется вернуться в прошлое и вспомнить историю из другого нашего видео, где рассказывали о влиянии фьючерсов на бирже CME на цену биткоина.
Это крупный рынок регулирируемых криптодеривативов, которые были одобрены Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. И как мы рассказывали в том видео, с подачи администрации президента США Дональда Трампа этому торговому инструменту дали зеленый свет с целью обвалить рынок биткоина.
Доказать это невозможно, но чисто теоретически с появлением фьючерсов на CME крупные хедж-фонды получили легальную возможность выйти на рынок биткоина и получить прибыль от трейдинга. И пусть сама биржа все отрицает, ну а что еще они должны были сказать? Что наша цель всех вас разорить? Понятно, что подобного признания мы никогда не услышим.
И вот теперь на рынке появились регулируемые фьючерсы на биткоин с физической поставкой криптовалюты. То есть это не ставки на цену, они предлагают возможность реальной торговли биткоинами. И сначала на Bakkt были большие надежды, что они отправят нас в туземун за счет привлечения денег с фондового рынка. Затем с них смеялись из-за маленьких объемов торгов. А теперь Bakkt подозревают в заговоре против биткоина. Давайте разберемся.
Итак, вот уже почти две недели, как дневные торговые объемы на Bakkt превышают $5 млн, а средний суточный объем составляет $9 млн:
И как бы в сравнении с тем, что заявляют биржи криптовалют, данные цифры все равно смешные. Но давайте вспомним реальные объемы торгов, которые всего $444 млн.
На канале Chico Crypto вышло интересное видео, в котором его автор пытался раскрыть тайны хранилища биткоинов от Bakkt и проследил их связь с самим Дональдом Трампом.
Но все это детали, и если Bakkt запущен той же компанией, которая владеет Нью-Йоркской фондовой биржей, то, очевидно, что они действуют под эгидой властей США и у них есть какой-то план. И мы более чем уверены, что Windows, Starbucks и Fidelity Investments — не просто их партнеры, а недостающие частички этого пазла.
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:30
Козак-характерник
сорян, но это какое-то старье, которое я уже читал и которое вообще не имеет отношения к моему замечанию )) Более того, скажу автору текста по секрету - на Bakkt фьючерсы вообще поставочные. Заговор отменяется
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:33
Додано: Сер 23 чер, 2021 17:35
Vurdalak
Давайте проясним ситуацию, чтобы далее не запутываться.Начну с общих вещей. потом перейду к частным.
Повторюсь - сценарий может меняться хоть каждый день и в этом нет ничего предосудительного, это крипторынок.Но несмотря на это, всё же не хотелось бы быть частым переобувальщиком и наоборот хотелось бы иметь представление о развитии ситуации на крипторынке.Теперь с конца - с большой долей вероятности мы сейчас в 4й глобальной волне, что изображено на последнем графике.Закончилась эта 4я или нет пока неизвестно и станет известно ещё не скоро.Т к или она уже состоялась полностью или выполнена только начальная коррекционная волна А, соотв будет ещё В вверх и потом С к долгожданным 15-20...возможно.
Теперь , как я писал перейдём к более младшим порядкам.Я ранее писал о второй волне, кот специально изобразил сейчас на более мелком графике.Собственно, именно этот момент не стоит пристального внимания, т к ситуация на таких мелких таймфреймах постоянно меняется.Но чтобы нам с вами уже как то разойтись, я прикреплю этот график.
Додано: Сер 23 чер, 2021 18:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А що за хвилі на ринку останні кілька днів - то різко вниз, то знову відскок?
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