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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 чер, 2021 19:12
V2 написав:
А що за хвилі на ринку останні кілька днів - то різко вниз, то знову відскок?
Маніпулька хомок стриже...
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Козак-характерник
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