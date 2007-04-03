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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2640264126422643
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:12

  V2 написав:А що за хвилі на ринку останні кілька днів - то різко вниз, то знову відскок?

Маніпулька хомок стриже... :)
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:57

  airmax78 написав:
  Олежан написав:Шортите собаку она все равно ничего не стоит и потенциал падения в 0

Ну что, Олежан, сильно тебя собаки покусали?

Собаки сильно не упадут. Там яркий запоминающийся мем. И хоть и небольшая, но секта фанатиков. В криптомире это много значит.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:01

Tegularius
Почав до песиків придивлятися, курс був бл.0,18. Зараз - 0,22.
Бл.20% за день. :shock:
V2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:04

  Кучинелли написав:Vurdalak
Но чтобы нам с вами уже как то разойтись, я прикреплю этот график.

А можно старый график прикрепить. На какой он странице? По вашим сообщения я его не нашел или пропустил. А это уже перерисованная картинка
Vurdalak
 
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