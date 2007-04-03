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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 чер, 2021 19:12
V2 написав:
А що за хвилі на ринку останні кілька днів - то різко вниз, то знову відскок?
Маніпулька хомок стриже...
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Додано: Сер 23 чер, 2021 20:57
airmax78 написав: Олежан написав:
Шортите собаку она все равно ничего не стоит и потенциал падения в 0
Ну что, Олежан, сильно тебя собаки покусали?
Собаки сильно не упадут. Там яркий запоминающийся мем. И хоть и небольшая, но секта фанатиков. В криптомире это много значит.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 21:01
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Почав до песиків придивлятися, курс був бл.0,18. Зараз - 0,22.
Бл.20% за день.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 21:04
Кучинелли написав:Vurdalak
Но чтобы нам с вами уже как то разойтись, я прикреплю этот график.
А можно старый график прикрепить. На какой он странице? По вашим сообщения я его не нашел или пропустил. А это уже перерисованная картинка
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Додано: Сер 23 чер, 2021 21:33
Vurdalak написав: Кучинелли написав:Vurdalak
Но чтобы нам с вами уже как то разойтись, я прикреплю этот график.
А можно старый график прикрепить. На какой он странице? По вашим сообщения я его не нашел или пропустил. А это уже перерисованная картинка
15 июня.Там расклад до перелоя.Соотв даже теперь до конца не понятно окончена ли А вниз.Т о происходят изменения, кот корректируют модель.А то, что было 8 дней назад ессно уже не актуально.Завтра также может появится белый или чёрный лебедь.
ПС я тут уже знакомым людям пояснял. что в целом есть понимание того, что в любом случае должна быть хотя бы коррекция до мин 0,5 от падения.А это в рн около 48 по битку.Когда и откуда она начнётся просто покажет время.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 23:21
McAfee покончил с собой в тюрьме
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Додано: Чет 24 чер, 2021 06:29
Неплохо трон пропампили
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:23
phantom_systems написав:
Неплохо трон пропампили
Попався на кошмар TRONщика. Віддав вчора під 0,043 і вертати не спішать.
Дивлюсь на стрибки в район 0,70 і відчуваю себе в клітці на карнавалі у Ріо-де-Жанейро. Вистачило хоч розуму не віддавати на 120 днів.
Жадність фраєра згубила.
От ринок психіку міняє. Сам же віддав. Тепер відчуття, що 15% річних - це знущання. Може, це якась TRONозалежність ?
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