Маніпулька хомок стриже...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 чер, 2021 19:12
Додано: Сер 23 чер, 2021 20:57
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:01
Tegularius
Почав до песиків придивлятися, курс був бл.0,18. Зараз - 0,22.
Бл.20% за день.
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:04
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:33
15 июня.Там расклад до перелоя.Соотв даже теперь до конца не понятно окончена ли А вниз.Т о происходят изменения, кот корректируют модель.А то, что было 8 дней назад ессно уже не актуально.Завтра также может появится белый или чёрный лебедь.
ПС я тут уже знакомым людям пояснял. что в целом есть понимание того, что в любом случае должна быть хотя бы коррекция до мин 0,5 от падения.А это в рн около 48 по битку.Когда и откуда она начнётся просто покажет время.
Додано: Чет 24 чер, 2021 07:23
Попався на кошмар TRONщика. Віддав вчора під 0,043 і вертати не спішать.
Дивлюсь на стрибки в район 0,70 і відчуваю себе в клітці на карнавалі у Ріо-де-Жанейро. Вистачило хоч розуму не віддавати на 120 днів.
Жадність фраєра згубила.
От ринок психіку міняє. Сам же віддав. Тепер відчуття, що 15% річних - це знущання. Може, це якась TRONозалежність ?
10 років торгую і мало що розумію. Як і у фізиці подекуди активно використовують явища, не маючи їм обґрунтованого пояснення. Та ж квантова теорія.
От і тут, ну для чого виставлятися 5*3120тис в районі 0,04, коли можна змагатися в районі 0,70 ?
Або для чого знімати заявки в останній момент ? Чимось же ж керуються ?
От того, хто на днях мав 10 млн, а сьогодні 4млн розумію. Просто краса. Кит витанцьовує дуже витончено. Схоже, його програмісти не даремно свій хліб їдять. Хоча і тут є одне але. Краще розмістити 5млн під 0,75 , ніж 10млн скажімо під 0,20
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:08
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