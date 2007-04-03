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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2641264226432644
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:15

Дед ещё сходит на 40к как минимум, пробой 30к был чисто для выноса лонгов. Альты тоже пропампят. Зря их в хлам сливали, что ли?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

До 44к может сходить, до скользящей 200-ой.
Но лонг брать опасно, институционалы продолжают скидывать биток с дисконтом, а это явно пока что не бычьи настроения.

https://ycharts.com/companies/GBTC/disc ... ium_to_nav
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:28

  Цифра написав:
  phantom_systems написав:Неплохо трон пропампили

Попався на кошмар TRONщика. Віддав вчора під 0,043 і вертати не спішать.
Дивлюсь на стрибки в район 0,70 і відчуваю себе в клітці на карнавалі у Ріо-де-Жанейро. Вистачило хоч розуму не віддавати на 120 днів.
Жадність фраєра згубила.
От ринок психіку міняє. Сам же віддав. Тепер відчуття, що 15% річних - це знущання. Може, це якась TRONозалежність ? :mrgreen:
10 років торгую і мало що розумію. Як і у фізиці подекуди активно використовують явища, не маючи їм обґрунтованого пояснення. Та ж квантова теорія.
От і тут, ну для чого виставлятися 5*3120тис в районі 0,04, коли можна змагатися в районі 0,70 ?
Або для чого знімати заявки в останній момент ? Чимось же ж керуються ?
От того, хто на днях мав 10 млн, а сьогодні 4млн розумію. Просто краса. Кит витанцьовує дуже витончено. Схоже, його програмісти не даремно свій хліб їдять. Хоча і тут є одне але. Краще розмістити 5млн під 0,75 , ніж 10млн скажімо під 0,20

Там нет таких объёмов, чтобы 5 лямов регулярно под 0,75% брали. Либо берут надолго и много, но под 0,05%, либо как повезёт на пятиминутках. Вообще не вижу смысла давать там больше, чем на 2 дня, да и только в интервале между накоплением и сливом. Сейчас лучше сбросить, +30% к деду за два дня уже жирный кусок.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:35

  phantom_systems написав:Там нет таких объёмов, чтобы 5 лямов регулярно под 0,75% брали.

Ну як немає ?
Ще й як беруть 20-25 млн TRON. Просто є там хтось із 5 млн, а хтось мінімум 15 млн, ось ці двоє і демпінгують. Подивіться історію. Там все є.
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