Попався на кошмар TRONщика. Віддав вчора під 0,043 і вертати не спішать. Дивлюсь на стрибки в район 0,70 і відчуваю себе в клітці на карнавалі у Ріо-де-Жанейро. Вистачило хоч розуму не віддавати на 120 днів. Жадність фраєра згубила. От ринок психіку міняє. Сам же віддав. Тепер відчуття, що 15% річних - це знущання. Може, це якась TRONозалежність ? 10 років торгую і мало що розумію. Як і у фізиці подекуди активно використовують явища, не маючи їм обґрунтованого пояснення. Та ж квантова теорія. От і тут, ну для чого виставлятися 5*3120тис в районі 0,04, коли можна змагатися в районі 0,70 ? Або для чого знімати заявки в останній момент ? Чимось же ж керуються ? От того, хто на днях мав 10 млн, а сьогодні 4млн розумію. Просто краса. Кит витанцьовує дуже витончено. Схоже, його програмісти не даремно свій хліб їдять. Хоча і тут є одне але. Краще розмістити 5млн під 0,75 , ніж 10млн скажімо під 0,20
Там нет таких объёмов, чтобы 5 лямов регулярно под 0,75% брали. Либо берут надолго и много, но под 0,05%, либо как повезёт на пятиминутках. Вообще не вижу смысла давать там больше, чем на 2 дня, да и только в интервале между накоплением и сливом. Сейчас лучше сбросить, +30% к деду за два дня уже жирный кусок.
phantom_systems написав:Там нет таких объёмов, чтобы 5 лямов регулярно под 0,75% брали.
Ну як немає ? Ще й як беруть 20-25 млн TRON. Просто є там хтось із 5 млн, а хтось мінімум 15 млн, ось ці двоє і демпінгують. Подивіться історію. Там все є. P.S. Відповідно під 0,75 уже рідко буває. Основна лафа позаду.