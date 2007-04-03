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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 чер, 2021 22:42
Маніпулька полює сьогодні за мною, як скажений.
Тільки й встигай маневрувати. Своєчасно перекриття лонг поставив у старпьора, щоб шорт не зжер. Паралельно хеджю кефіром, приторговуючи лонг -шорт.
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Козак-характерник
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