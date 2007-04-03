RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2642264326442645
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:42

Маніпулька полює сьогодні за мною, як скажений. :mrgreen: Тільки й встигай маневрувати. Своєчасно перекриття лонг поставив у старпьора, щоб шорт не зжер. Паралельно хеджю кефіром, приторговуючи лонг -шорт.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29382
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2065 раз.
Подякували: 2175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:52

  airmax78 написав:
  Олежан написав:Шортите собаку она все равно ничего не стоит и потенциал падения в 0

Ну что, Олежан, сильно тебя собаки покусали?


Не только покусали,но и "отжарили" впридачу в извращенной форме....на пару десятков % Но он уже привык("Дасишь Фантастишь").То EOS,то DOGE,то много чего другого-шорт-это судьба :lol:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 29.05.14
Подякував: 55 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2642264326442645
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7888, 7889, 7890
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
78899 199833381
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 чер, 2021 22:54
juristkostya
Валютный рынок в мире 1 ... 753, 754, 755
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7541 1824227
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 10:39
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 54330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95637)
24.06.2021 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.