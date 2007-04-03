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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2642264326442645
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:42

Маніпулька полює сьогодні за мною, як скажений. :mrgreen: Тільки й встигай маневрувати. Своєчасно перекриття лонг поставив у старпьора, щоб шорт не зжер. Паралельно хеджю кефіром, приторговуючи лонг -шорт.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:52

  airmax78 написав:
  Олежан написав:Шортите собаку она все равно ничего не стоит и потенциал падения в 0

Ну что, Олежан, сильно тебя собаки покусали?


Не только покусали,но и "отжарили" впридачу в извращенной форме....на пару десятков % Но он уже привык("Дасишь Фантастишь").То EOS,то DOGE,то много чего другого-шорт-это судьба :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:18

25.06.2021 13:00 Курс: 1 BTC = 34 370 USD
Sell 0,06564 BTC;
Buy 2254 USD (з комісією).

Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
22.06.2021.01:00; 31 000; 1,1469; 1 913; 1,2086; 37 464; 94,9%;
25.06.2021.13:00; 34 000; 1,0813; 4 167; 1,2038; 40 930; 89,8%.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:15

Знову смажуть логустинів... :mrgreen:
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