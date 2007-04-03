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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 чер, 2021 22:42
Маніпулька полює сьогодні за мною, як скажений. Тільки й встигай маневрувати. Своєчасно перекриття лонг поставив у старпьора, щоб шорт не зжер. Паралельно хеджю кефіром, приторговуючи лонг -шорт.
Додано: Чет 24 чер, 2021 22:52
Не только покусали,но и "отжарили" впридачу в извращенной форме....на пару десятков % Но он уже привык("Дасишь Фантастишь").То EOS,то DOGE,то много чего другого-шорт-это судьба
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:18
25.06.2021 13:00 Курс: 1 BTC = 34 370 USD
Sell 0,06564 BTC;
Buy 2254 USD (з комісією).
Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
22.06.2021.01:00; 31 000; 1,1469; 1 913; 1,2086; 37 464; 94,9%;
25.06.2021.13:00; 34 000; 1,0813; 4 167; 1,2038; 40 930; 89,8%.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:30
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:45
Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:05
Цирк на дроті. Все падає, а кардану надувають через трубочку. Думаю, що маніпулька просто забавляється над хомками. Рже як коняка, коли хомки намагаються щось аналізувати. Що хоче, то й робе. Іпьот все що хоче.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На битфинекс сливают много биткоина, увеличены в несколько раз обьемы в эти минуты.
Все хотят избавиться от биткоина.
Вопрос в цене.
Практического применения никакого, купи-продай.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:27
Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:35
Терпил (лонгистов) наказывают по полной)))
Ну що? Як ти? Бо я в махх роял и меня офигенно
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