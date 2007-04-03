RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2643264426452646
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

10к битков за посление пару часов слил крупный игрок на битфинекс и продолжает лить выставляя стенки.

Операция производится через шорт, залогом выступает 10%, остальные 90% будут заведены на биржу впоследствии, чтоб wholesale alerts боты не раструбили о крупной транзакции до слива.

В прошлый раз слив такого количества битков обвалил рынок.

Наверно поход на 44к отменяется пока что.

Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10129
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 1893 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:50

  Zebra написав:10к битков за посление пару часов слил крупный игрок на битфинекс и продолжает лить выставляя стенки.

Операция производится через шорт, залогом выступает 10%, остальные 90% будут заведены на биржу впоследствии, чтоб wholesale alerts боты не раструбили о крупной транзакции до слива.

Не похоже на один большой шорт, ставки по деду как были ниже 0,01%, так и есть. Может быть медвежья ловушка.
Востаннє редагувалось phantom_systems в П'ят 25 чер, 2021 14:51, всього редагувалось 1 раз.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

И опять перед выходными. На выходных полетим к 26К. Такого длительного и упорного этноцида хомяков я давно не помню. Просто не оставляют шансов - выжигают всех и в самых укромных уголках. По 4му кругу пошли. Сущность нашу хомячью хотят уничтожить - непобедимый Hodl.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 25 чер, 2021 14:54, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 38973
З нами з: 25.10.12
Подякував: 928 раз.
Подякували: 4725 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:53

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:10к битков за посление пару часов слил крупный игрок на битфинекс и продолжает лить выставляя стенки.

Операция производится через шорт, залогом выступает 10%, остальные 90% будут заведены на биржу впоследствии, чтоб wholesale alerts боты не раструбили о крупной транзакции до слива.

Не похоже на один большой шорт, ставки по деду как были ниже 0,01%, так и есть. Может быть медвежья ловушка.

2 возможных варианта:

1) втихую набрал заранее обеспечение порциями
2) заранее завел биткоин и льет, не через спот, а через маржиналку, сами его биткоины выступают тогда залогом
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10129
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 1893 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:58

  Олежан написав:Ну що? Як ти? Бо я в махх роял и меня офигенно


....имеют :D
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 29.05.14
Подякував: 55 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Взял лонг 32722, попробую против него сыграть. Ведь сценарий истинного V-образного отскока и двойного дна пока в силе.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10129
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 1893 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:24

  osafly написав:
  Олежан написав:Ну що? Як ти? Бо я в махх роял и меня офигенно


....имеют :D

Кормят и развлекают)
А у тебя убогого мысли об одном)
Олежан
 
Повідомлень: 369
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Илон сегодня о биткоине твитил. Допускаю, что на OTP рынке Тесла продала все битки и теперь их таким образом сливают на биржах в розницу.

Он спросил у сообщества, сколько нужно биткоинмаксималистов, чтоб вкручить лампочку. Имеется ввиду, что люди покупающие и владеющие биткоином, являются ограниченными дебилами типа.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10129
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 1893 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:42

  Олежан написав:
  osafly написав:
  Олежан написав:Ну що? Як ти? Бо я в махх роял и меня офигенно


....имеют :D

Кормят и развлекают)
А у тебя убогого мысли об одном)


Да ну поняли,поняли...Не оправдывайся.И это тоже.За корм тоже нужно работать...Шорти дальше.Могу даже наколку дать что дальше зашортить.Солану или Кардано.Ты ж умеешь монеты выбирать,чтоб потом шорты на британский флаг были :lol: Вперде! О-ла-о-ла-о-ла!
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 29.05.14
Подякував: 55 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:50

  Zebra написав:Илон сегодня о биткоине твитил. Допускаю, что на OTP рынке Тесла продала все битки и теперь их таким образом сливают на биржах в розницу.

Он спросил у сообщества, сколько нужно биткоинмаксималистов, чтоб вкручить лампочку. Имеется ввиду, что люди покупающие и владеющие биткоином, являются ограниченными дебилами типа.

Да пусть 3.14здит. Рынок на него все меньше внимания обращает.
airmax78
 
Повідомлень: 38973
З нами з: 25.10.12
Подякував: 928 раз.
Подякували: 4725 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2643264426452646
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7895, 7896, 7897
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
78968 199852226
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 15:44
prodigy
Валютный рынок в мире 1 ... 753, 754, 755
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7542 1824688
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 10:32
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 54346
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.