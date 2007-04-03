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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:27
10к битков за посление пару часов слил крупный игрок на битфинекс и продолжает лить выставляя стенки.
Операция производится через шорт, залогом выступает 10%, остальные 90% будут заведены на биржу впоследствии, чтоб wholesale alerts боты не раструбили о крупной транзакции до слива.
В прошлый раз слив такого количества битков обвалил рынок.
Наверно поход на 44к отменяется пока что.
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Zebra
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:50
Zebra написав:
10к битков за посление пару часов слил крупный игрок на битфинекс и продолжает лить выставляя стенки.
Операция производится через шорт, залогом выступает 10%, остальные 90% будут заведены на биржу впоследствии, чтоб wholesale alerts боты не раструбили о крупной транзакции до слива.
Не похоже на один большой шорт, ставки по деду как были ниже 0,01%, так и есть. Может быть медвежья ловушка.
Востаннє редагувалось phantom_systems
в П'ят 25 чер, 2021 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:51
И опять перед выходными. На выходных полетим к 26К. Такого длительного и упорного этноцида хомяков я давно не помню. Просто не оставляют шансов - выжигают всех и в самых укромных уголках. По 4му кругу пошли. Сущность нашу хомячью хотят уничтожить - непобедимый Hodl.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 25 чер, 2021 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:53
phantom_systems написав: Zebra написав:
10к битков за посление пару часов слил крупный игрок на битфинекс и продолжает лить выставляя стенки.
Операция производится через шорт, залогом выступает 10%, остальные 90% будут заведены на биржу впоследствии, чтоб wholesale alerts боты не раструбили о крупной транзакции до слива.
Не похоже на один большой шорт, ставки по деду как были ниже 0,01%, так и есть. Может быть медвежья ловушка.
2 возможных варианта:
1) втихую набрал заранее обеспечение порциями
2) заранее завел биткоин и льет, не через спот, а через маржиналку, сами его биткоины выступают тогда залогом
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Zebra
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:59
Взял лонг 32722, попробую против него сыграть. Ведь сценарий истинного V-образного отскока и двойного дна пока в силе.
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Zebra
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:24
osafly написав: Олежан написав:
Ну що? Як ти? Бо я в махх роял и меня офигенно
....имеют
Кормят и развлекают)
А у тебя убогого мысли об одном)
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Олежан
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:30
Илон сегодня о биткоине твитил. Допускаю, что на OTP рынке Тесла продала все битки и теперь их таким образом сливают на биржах в розницу.
Он спросил у сообщества, сколько нужно биткоинмаксималистов, чтоб вкручить лампочку. Имеется ввиду, что люди покупающие и владеющие биткоином, являются ограниченными дебилами типа.
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Zebra
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:42
Олежан написав: osafly написав: Олежан написав:
Ну що? Як ти? Бо я в махх роял и меня офигенно
....имеют
Кормят и развлекают)
А у тебя убогого мысли об одном)
Да ну поняли,поняли...Не оправдывайся.И это тоже.За корм тоже нужно работать...Шорти дальше.Могу даже наколку дать что дальше зашортить.Солану или Кардано.Ты ж умеешь монеты выбирать,чтоб потом шорты на британский флаг были
Вперде! О-ла-о-ла-о-ла!
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osafly
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:50
Zebra написав:
Илон сегодня о биткоине твитил. Допускаю, что на OTP рынке Тесла продала все битки и теперь их таким образом сливают на биржах в розницу.
Он спросил у сообщества, сколько нужно биткоинмаксималистов, чтоб вкручить лампочку. Имеется ввиду, что люди покупающие и владеющие биткоином, являются ограниченными дебилами типа.
Да пусть 3.14здит. Рынок на него все меньше внимания обращает.
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airmax78
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