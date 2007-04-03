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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2644264526462647
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:00

....And a potentially worrisome heads-up:
Institutional investorssee the fair value for Bitcoin, based on a comparison with the volatility of gold, at around $23,000.
https://www.bloomberg.com/news/storythr ... ium-europe
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:05

  RTC12 написав:....And a potentially worrisome heads-up:
Institutional investorssee the fair value for Bitcoin, based on a comparison with the volatility of gold, at around $23,000.
https://www.bloomberg.com/news/storythr ... ium-europe

Идет внушение хомячью: сливайте биткоины, сливайте, будет дешеветь. Он столько не стоит...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:06

  airmax78 написав:
  RTC12 написав:....And a potentially worrisome heads-up:
Institutional investorssee the fair value for Bitcoin, based on a comparison with the volatility of gold, at around $23,000.
https://www.bloomberg.com/news/storythr ... ium-europe

Идет внушение хомячью: сливайте биткоины, сливайте, будет дешеветь. Он столько не стоит...

Он переоценен значительно.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По факту уже 19к битков слито за 4-5 часа и слив продолжается.

P.S. Пока прекратился
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 25 чер, 2021 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:11

  Zebra написав:По факту уже 19к битков слито за 4-5 часа и слив продолжается.

А видно где стоят ордеры на откуп?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:18

  airmax78 написав:
  Zebra написав:По факту уже 19к битков слито за 4-5 часа и слив продолжается.

А видно где стоят ордеры на откуп?

Я думаю это хеджирование купленного на OTC рынке.
Там институционалы продавали еще вчера с дисконтом -14%

значит крупный игрок мог по 34к (-14%) у них допустим купить и сливать имея такой запас.
Чистый профит у него не менее 5% за сутки

на размере капитала в $700 млн за сутки +5% это отличный куш.

в прошлый раз когда по аналогичной схеме был слив, биток от 40к до 30к обвалился за считанные дни

думаю в этот раз будет также по простой причине - весь обьем был выкуплен или роботами, или хомячками, и скорее всего с плечем, на заемные деньги

теперь этот обьем 20к битков нужно будет куда то пристроить, это будет давить на цену

привет 24к-26к вообщем
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:23

Після 18.00 вангую розворот. Іпатимуть шортунів. :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:28

  Козак-характерник написав:Після 18.00 вангую розворот. Іпатимуть шортунів. :mrgreen:

Крупный игрок снова начал лить после возврата цены на 32500.
Zebra
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  #<1 ... 2644264526462647
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