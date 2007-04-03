Institutional investorssee the fair value for Bitcoin, based on a comparison with the volatility of gold, at around $23,000.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:00
....And a potentially worrisome heads-up:
Institutional investorssee the fair value for Bitcoin, based on a comparison with the volatility of gold, at around $23,000.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:05
Идет внушение хомячью: сливайте биткоины, сливайте, будет дешеветь. Он столько не стоит...
Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:06
Он переоценен значительно.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
По факту уже 19к битков слито за 4-5 часа и слив продолжается.
P.S. Пока прекратился
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 25 чер, 2021 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:11
Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:18
Я думаю это хеджирование купленного на OTC рынке.
Там институционалы продавали еще вчера с дисконтом -14%
значит крупный игрок мог по 34к (-14%) у них допустим купить и сливать имея такой запас.
Чистый профит у него не менее 5% за сутки
на размере капитала в $700 млн за сутки +5% это отличный куш.
в прошлый раз когда по аналогичной схеме был слив, биток от 40к до 30к обвалился за считанные дни
думаю в этот раз будет также по простой причине - весь обьем был выкуплен или роботами, или хомячками, и скорее всего с плечем, на заемные деньги
теперь этот обьем 20к битков нужно будет куда то пристроить, это будет давить на цену
привет 24к-26к вообщем
Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:28
Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я не могу на это спокойно смотреть, закрылся в БУ по 32819. Рынок на ручном сливе - тут пока ловить нечего.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:43
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