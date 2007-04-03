Это реальные битки продаются одним игроком дозированно, уже пошли на выход эти битки с битфинекс.
-11к штук
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:45
Это реальные битки продаются одним игроком дозированно, уже пошли на выход эти битки с битфинекс.
-11к штук
Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Еще 3000 битков ушло с Битфинекс.
В мае туда было заведено 70к битков.
Я предполагаю, что 50к битков принадлежат этому крупному игроку, который сейчас устроил арбитражную распродажу купленного на OTC - предположительно у компании Тесла.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:12
Какие последствия вывода битков из биржи? Ведь по логике их кто-то купил на бирже и выводит на кошелек.
Я проследил, 22 июня в 17:00 с бирж тоже выводились тысячи битков. А часом ранее у нас было дно 28800
Востаннє редагувалось iriverix в П'ят 25 чер, 2021 18:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:15
Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:19
Плохо все. Надежда хомячья в виде институционалов уносит ноги из этого овна. Всякие Гондурасы признают биткоин платежным средством, вероятно за взятки. Плохо все, очень плохо.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:21
Пусть расстанутся с биткоином все, кто не заслуживает права им обладать. Будут потом кусать локти, вспоминая, как отдали свои биткоины бесплатно.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
что за дебилы продают биток с дисконтом 14 процентов? смысл? это где такое лошье ?
а альты они сливают с 50% дисконтом ?
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 25 чер, 2021 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:04
Розпродаж, як і купівля - це все віртуал, намалювати можна все що завгодно. Головне - ставки хомок. Якщо хомячелла зараз зайде в шорт з добрячим плечем, то пох, хто і скільки там на споті продає. Намалюють таку ціну, щоб зжерти шорт. Зрозумійте, все це віртуальні малюнки, хто, що і за скільки продає і купляє. Справжня бухгалтерська книга у маніпуля. Він завжди намалює так, як вигідно йому. А справжній дебет з кредетом нам невідомий. Йопане казіно.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:07
Оптовая торговля она такая, мало кто на медвежьем рынке у тебя купит 20к-50к битков по рыночной цене.
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